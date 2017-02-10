Kocaeli Birlikspor'dan Moralı'ya ziyaret

2.Lig temsilcisi Kocaeli Birlikspor’un Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz’ı ağırlayan Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, kendisine hediye edilen forma için teşekkür etti

Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, bir süre önce Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanlığı’na seçilen Sibel Moralı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. KTO Başkanı Moralı, kulüp başkanı Erhan Yılmaz’ı başkan yardımcısı Veysel Şenol ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Genç ile birlikte karşıladı. Keyifli sohbetin yaşandığı ziyarette oda başkanlığının hayırlı olmasını temenni eden Yılmaz, kulübü tanıttı, takımın sportif başarısından, alt yapıya verdikleri önemden, tesisleşmeden, dünyada sporun gelişiminden ve kendi projelerinden bahsetti.

SON DERECE İÇTEN

Son derece içten davranan, nazik ziyaret için teşekkür eden oda başkanı Sibel Moralı futbolla çok ilgilenmediğine, ancak sporla ilgilenen bir ailede büyüdüğüne, sporla ilgili yaşadığı olaylara, yurt dışı gezilerinde karşılaştığı sportif mekanlara ve yatırımlara, spor yapmanın gençlerin gelişimine etkisine, zararlı alışkanlıklardan uzak tuttuğuna kadar birçok konuya değindi.

BİRLİKSPORLUYUM

Alt yapının gelişimine duyarlı olunması, sosyal sorumluluk içeren tüm projelere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Moralı, “Kocaeli Birlik Spor'a başarılar diliyorum. Destekliyorum” dedi, Erhan Yılmaz’ın hediye ettiği üzerinde “Sibel Moralı” yazılı 41 numaralı formayı giydi. Vakit oldukça kulübün maçlarına da gideceğini belirten Moralı, mobil uygulamayı da beğendiğini, destek konusunda gerekeni yapacağını kaydetti.