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Kocaeli Birlikspor’un alnı açık, başı dik!

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Kocaeli Birlikspor’un alnı açık, başı dik!
2.Lig Beyaz Grup’ta olağanüstü bir performans ortaya koyarak şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Birlikspor, parmak ısırtan bir performans ortaya koyuyor.

Grubunda en az gol yiyen 2 takımdan birisi olarak dikkat çeken Kırmızı Beyazlılarda, genç teknik adam Fatih Akyel de takıma çok iyi futbol oynatıyor.

 

DAHA BİLİNÇLİ BİR GRUP VAR

3 sezon önce oluk oluk paralar akıtılan ve her sezonun başlamasıyla birlikte hedeflerin şampiyonluk olmasına rağmen varlık gösteremeyen, dahası çok kötü yönetilen Kocaeli Birlikspor’da Erhan Yılmaz ve ekibinin taşın altına elini sokması ile birlikte bilinçli çalışmalar da beraberinde geldi.

 

ONUR MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Eski renkleri olan Kırmızı Beyaza dönen, Körfez ilçe ile barışan, Kocaeli kentinde takımla ilgili eski sempatinin kazanılmasının yolunu açan, siyasi iradeden hiçbir destek görmeyen, karakterli bir futbolcu grubuna sahip Kocaeli Birlikspor şirketleştikten sonra bazı olumsuzluklar yaşanmasına rağmen dimdik ayakta duruyor ve şampiyonluk mücadelesine onurlu bir şekilde devam veriyor. Sezonun sportif mucizeleri arasında ilk sıralarda yer alan Birlikspor hafta sonu sahasında Fatih Karagümrükspor ile karşılaşacak.Erdem ÖVÜÇ

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