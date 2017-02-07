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Kocaeli Birlik’te büyük buluşma

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Kocaeli Birlik’te büyük buluşma
Kocaeli Birlikspor Kulübü’nün alt yapısında oynayan sporcular, aileleri ve teknik ekibi, Fethiyespor deplasmanına gitmeden önce A Takıma antrenmanda sürpriz yaptı. Yaklaşık 200 sporcuyu karşısında gören A Takım oyuncuları ve teknik ekibi çok mutlu oldu

200 KİŞİLİK DEV ORDU  

Fethiyespor maçının provasını gerçekleştiren temsilcimiz antrenman önce güzel bir sürprizle karşılaştı. Alt yapıda tüm kategorilerde oynayan sporcular, teknik ekip ve çalışanlar, sporcu aileleri ve kulüpler birliği takımdan önce antrenman sahasına geldi. Takım gelmeden önce sahaya yerleşen sporcular ve teknik ekip A takımı ellerinde tatlıyla bekledi. Yaklaşık 200 sporcunun hazır bulunduğu destek ziyaretinde alt yapıları karşısında gören A takım oyuncuları ve teknik ekibi büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

 

GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN

Alt yapıya verdiği önemi her fırsatta dile getiren ve 5 yıllık planlamada A takımın iskeletinin İzmitli gençlerden oluşmasını hedeflediklerini belirten kulüp başkanı Erhan Yılmaz ise çocuklarla tek tek konuştu, “Geleceğimiz işte bu çocuklar “ diyerek alt yapıya verdiği önemi bir kere daha gözler önüne serdi. Alt yapı sporcuları adına A takıma konuşma yapan U-13 takımından Hasan Basri Emirzade, “Bu sene daha iyi sonuçlar elde etmenizi istiyorum. Bütün arkadaşlarımız, alt yapımız şampiyon olmanızı istiyoruz. Sizin daha iyi olmanız için biz alt yapı olarak her zaman arkanızdayız. Gözünüz arkada kalmasın” dedi.

 

KAPTAN’DAN NASİHATLER

Takım kaptanı Fatih Öztürk ise “Böyle gençler olduğu sürece Türk futbolu daha iyi yerlere gelecek. En büyük tavsiyem çok çalışmak olsun. Futbolun ilerisi çok çalışmaktan geçiyor. Ve her zaman her şeyi başarabileceğinize inanın. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi. Ardından tüm alt yapı sporcuları aynı anda Kocaeli Birlikspor Mobil Uygulaması’nı indirdi.

 

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