Kocaeli Birlik’te teknik ekip tamam

2. Lig’de mücadele edecek olan Kocaeli Birlikspor’da teknik direktörlük görevine Cem Sinan Vergül getirildi.

Kocaelispor’un eski futbolcularından Cem Sinan Vergül, Kocaeli Birlikspor ve Derincespor’da yardımcı antrenörlük yaptı. Cem Sinan’ın yardımcısı ise eski Kocaelispor ve Gölcükspor’da futbol oynayan Ömer Faruk Uzuner olacak. Kaleci Antrenörlüğü ile ilgili olarak ise Fırat Çakmak ismi düşünülüyor. Fırat Çakmak 2014’te Körfez FK’nın, geçen sezon ise Gölcükspor’un kalesini korumuştu.