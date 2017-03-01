Kocaeli Büyükşehir halk sağlığına önem veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığına yönelik eğitimler ile koruyucu önlemlerin alınmasını sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kadınların ve ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için halk sağlığı eğitimlerini sürdürüyor. Sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması amacıyla oluşturulan eğitimlerde 2016 yılında 497 seans eğitimden 15 bin 690 vatandaş faydalandı. Eğitimler güncel konulardan seçilmekle beraber toplumun özelliğine ve ihtiyacına göre de belirleniyor. Buna göre menopoz, aile planlaması, diyabet, sigaranın toplumda oluşturduğu hasar, kadın sağlığı, ilkyardım ve ev kazaları, ergen sağlığı, sağlığı bozan etmenlerden kaçınma, yetişkinlerde bulaşıcı hastalıklar, menopoz, hipertansiyon, kanserler, kemik erimesi gibi konularda eğitimler veriliyor.