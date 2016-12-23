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Kocaeli Classico Atafen’in

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Kocaeli Classico Atafen’in
Okullar Arası Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği’nin klasik final maçında Özel Atafen Koleji, Kocaeli Anadolu Lisesi’ni çekişmeli geçen maç sonunda 56-47 mağlup etti ve bir kez daha Kocaeli’nin en büyüğü oldu

YİNE ŞAMPİYON OLDULAR

Son derece heyecanlı ve çekişmeli geçen maçın ilk çeyreğini Kocaeli Anadolu 14-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Atahan ile sayılar üreten Atafen karşısında Kocaeli Anadolu Levent etkili oldu ve Atafen soyunma odasına 3 sayı farkla 21-18 önde girdi. 3. çeyrekte düşük şut yüzdesi ile oynayan takımların mücadelesini Atafen 33-29 önde tamamladı. Son çeyrekte karar anlarında fark yaratan oyuncuları ile öne çıkan Atafen, El Classico olarak adlandırılan final maçında Kocaeli Anadolu Lisesi’ni 56-47’lik skorla geçmeyi başardı. Maç sonunda sevinen Atafen bir kez daha finali kaybetmezken, taraftarlarına şampiyonluk armağan etti. Ahmet AKAY

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ÖZEL ATAFEN LİSESİ: 56 KOCAELİ ANADOLU LİSESİ: 47

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Fatih Güler ***, Samet Yiğit Mendi ***

ÖZEL ATAFEN LİSESİ: Berke Taşçı *** (5), Oğuz Alp Odabaş *** (8), Alperen Baş *** (12), Ali Ozan Aladağ *** (5), Atahan Tüner **** (21), Umut Çınar *** (7), Egemen Hacıoğlu **, Melih Kök **, Deniz Egecan **, Gökhan Özkan **

KOCAELİ ANADOLU LİSESİ: Yiğit Bekçi *** (9), Levent Dirali *** (13),Turgay Taha Çelik *** (10),Şemsettin Cem *** (8), Batuhan Kocaman ** (4).Baran Ege Koç ***, Ömer Kaan Emeksiz **, Barış Yılmaz *** (2), Murat Adalı **, Mert Öksüz **, Emin Ege Uyan **,

1.PERİYOT: 12-14

2.PERİYOT: 21-18

3.PERİYOT: 33-29

MAÇIN SONUCU: 56-47

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