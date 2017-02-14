Kocaeli Demokrasi Girişimi'nden anayasa paneli

Kocaeli Demokrasi Girişimi, yaptığı açıklamayla gündemi değerlendirdi. 18 Şubat Cumartesi günü Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek etkinliğe ise katılım çağrısı yaptı

Kocaeli Demokrasi Girişimi, son süreçte yaşanan ihraçlar ve bu duruma tepki gösterenlere dönük polis saldırılarını kınayan bir açıklama yaptı, Cumartesi günü yapacakları anayasa tartışmasına da Kocaeli halkını davet etti. Eğitim-Sen Kocaeli Şubesinde gerçekleştirilen açıklamayı okuyan Kocaeli Demokrasi Girişimi sözcüsü Bekir Yurdagül, ülke gündeminin OHAL koşullarında girilen referandum sürecine kilitlendiğini belirtti. 'Hayır' diyenlerin sözünü söyleyemez hale geldiğini ifade eden Yurdagül, "Baskı ve şiddetle 'hayır' diyen kesimlerin sözünü söyleyemez hale gelmesi hedeflenirken, muhalefet partilerinin propaganda yapması ise çeşitli gerekçelerle engellenmeye çalışılıyor. İlimizde de ana muhalefet partisi CHP’nin Darıca ve Çayırova’da üstelik de milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirmek istedikleri Anayasa değişikliğinin tartışılacağı iki halk toplantısı belediye ve güvenlik güçleri marifetiyle engellenmeye çalışıldı. Dün yaşanan bu 2 örnek de nasıl bir ortamda referandum sürecine girdiğimizi anlatmaya yeterlidir diye düşünüyoruz. Kocaeli Demokrasi Girişimi olarak bu engelleme girişimlerini kınıyor, tüm halkımızı bu engelleme çabalarını boşa çıkarmak üzere birlikte olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ'

Açıklamasının devamında, "Ardı ardına çıkarılan KHK’ler bir kıyım ve yağma aracı haline gelmiştir" diyen Yurdagül, "Son yayınlanan KHK ile Eğitim-Sen Körfez temsilcisi Metin Aksöz ihraç edilirken, BES Kocaeli şube başkanı Gülizar Ateş’in ihracı ile birlikte düşündüğümüzde ilimizde saldırılar bizzat sendika yöneticilerine yönelmiştir. Bu hukuksuzluk kabul edilebilir değildir. OHAL bir an evvel kaldırılmalı, KHK’lar sonuçları ile birlikte iptal edilmelidir" dedi. Ankara’da akademisyen ve öğrencilere dönük yaşanan saldırıyı Kocaeli'de kınamak için Anıtpark yerleşkesi önünde açıklama yapmak isteyenlere de saldırıldığını hatırlatan Yurdagül, "Üniversiteler bizimdir demek isteyen Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler polis şiddetine maruz kalmış, aralarında bir araştırma görevlisinin de olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Gazeteciler de haber takip ederken polisin şiddetinden nasibini almıştır. Güvenlik güçlerinin bu saldırısını kınıyoruz, bu kabul edilemez bir durumdur" şeklinde konuştu.

KABOĞLU KOCAELİ'YE GELİYOR

Hükümetin dış politikasını da eleştiren Yurdagül, yapılacak açıklamaya da çağrı yaparak. "Bütün bu endişe verici gelişmelere; Hükümetin maceracı dış politikasının bir sonucu olarak, anlamakta zorlandığımız sınır ötesi operasyonda, Suriye ElBab’ta 64 askerimizin, 64 ana kuzusunun yaşamını yitirmesi eklenmiştir. Yine onlarca eve ateş düşmüş, anaların gözyaşı birbirine karışmıştır. Tüm bu yaşanılanlarla gittiğimiz referandum sürecinde bugün halkımızın önüne getirilen Anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini, ülkemizi nasıl bir yere götüreceğini tartışmak üzere Kocaeli Demokrasi Girişimi olarak bir Anayasa konferansı gerçekleştireceğiz. Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim dalı Başkanı, 686 sayılı KHK ile işine son verilen hocamız, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun katılacağı konferansta nasıl bir anayasa, nasıl bir referandum süreci bunu konuşacağız. 18 Şubat Cumartesi günü KYÖD Toplantı Salonu’nda saat 15.30'da yapacağımız etkinliğe tüm halkımız davetlidir. Gelin birlikte tartışalım" dedi. Serkan Borlak