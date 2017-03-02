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Kocaeli depremle inatlaşıyor

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Kocaeli depremle inatlaşıyor
1-7 Mart Deprem Haftası sebebiyle bir basın açıklaması yayınlayan, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Kocaeli depremle inatlaşıyor” dedi

Kocaeli’nin Türkiye’nin en riskli ve tehlikeli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde kurulu bulunduğuna dikkat çekerek, farklı tarihlerde bu fay hattı üzerinde yıkıcı depremlerin meydana geldiğini hatırlattı. 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi’nin bu yıkıcı depremlerin başında geldiğini de ifade eden Milletvekili Hürriyet, “Kocaeli’nde de 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi’nde; resmi verilere göre 17 bin 733 kişi hayatını kaybetmiş yüz binlerce insan ise yaralanmıştır. Ne var ki yerel yönetimler deprem konusunda profesyonel önlemler almak yerine, kentin makyajıyla o kadar ilgilendiler ki, insan hayatı ikinci planda kaldı” dedi.

 

‘MAALESEF’ DİYEREK ÖNLEM ALINMIYOR

Son zamanlarda Çanakkale’de meydana gelen depremlere ve yaşanan mağduriyetlere de dikkat çeken Milletvekili Hürriyet, “Her yeni yaşanan depremde görüyoruz ki, depremlere hazırlıksız bir şekilde yakalanıyoruz. Şehirlerimizdeki yapılaşmalar, sanki depremle inatlaşır bir şekilde devam ediyor. Depremden hasar alan konutlarda halen daha insanlarımız oturmaktadır. ‘Maalesef’ demek hiçbir zaman insan hayatını kurtaracak bir önlem değildir. Acil olarak daha gerçekçi önlemler alınmalı desek de yetkililerin tek yaptığı kulaklarını tıkamak. Ancak, insan hayatı üzerinde kumar oynanacak kadar basit değildir” açıklamasında bulundu.

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