Kocaeli Dragon Festivali başlıyor

İzmit Su Sporları Merkezi Kulübü’nün organize ettiği bu yıl ilimizde ilk kez gerçekleştirilecek olan Kocaeli Dragon Kürek Festivali 22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya son katılım tarihi 31 Mart olarak belirtildi.

İzmit Su Sporları Merkezi Kulübü’nün organize ettiği bu yıl ilimizde ilk kez gerçekleştirilecek olan Kocaeli Dragon Kürek Festivali’nin duyurusu Gölkay Park’ta düzenlenen kahvaltıyla duyuruldu. Toplantıda Organizasyon Müdürü İlker Yar, Genel Müdür Barış Kilim, halkla İlişkiler Müdürü Y. Erinç Çakır, Satış Pazarlama Müdürü Uğur kaptan, Reklam Müdürü Kader Kaya, Kondisyoner Ali Arda Uysalol ve Kocaeli Gazeteciler cemiyeti Başkanı Çetin Gürol yer aldı.

KAZANANA BİR AY ÜCRETSİZ EĞİTİM

Kentimizde bu yıl ilki düzenlenecek olan Dragon Festivali’ne yaklaşık 50 kurumun katılması bekleniyor. 22-23 Nisan tarihlerinde yapılacak olan yarışmalar sonucunda 1’inciye bir ay bedelsiz kürek eğitimi, 2’nci takıma yüzde 50 indirim ve 3’üncü takıma ise yüzde 30 indirim şansı verilecek. Yarışmaya katılım ücreti her takım için 5 bin TL artı KDV, 10 saatlik kürek eğitimi kursu ise 2 bin 500 TL artı KDV şeklinde belirtiliyor. Yarışmaya takımların son katılım tarihi 31 Mart olarak belirtildi.

REKLAM YAPMA ŞANSI

Toplantıda konuşan Genel Müdür Barış Kilim, “Dragon Festivali bu sporun en prestijli gösterim alanıdır. Bu festivale her yıl yaklaşık olarak 200 firma katıldığını ve her yıl yenilerinin eklendiğini düşünürsek büyük bir reklam ve kurumlar için bol eğlenceli bir etkinlik olarak göze çarpmaktadır. Festivalde kurumlar iyi dereceler alıp bunu sürekli kıldığı takdirde devamlılık ve bununla beraber artı olarak ayrı bir tanınmışlık yani reklam yapma şansı bulmaktadır” ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 50 KURUM

Kilim açıklamasının devamında, “Kocaeli’de Dragon Festivali ilk kez düzenleniyor. Yarışmada toplam 20 kişilik ekiple takımlar oluşturulacak. 22-23 Nisan tarihlerinde yarışmalar yapılacak. Aralarında TÜPRAŞ, İZGAZ, FORD gibi firmaların bulunduğu yaklaşık 50 kurumun katılmasını bekliyoruz. Yarıştan bir ay önce eğitimler başlayacak. Ford firması eğitimlere üç ay önceden başladı. 22 Nisan Cumartesi günü saat 11’de kapı açılışı ve sahne gösterileriyle başlayacak ve ilk tur yapılacak. 23 Nisan Pazar günü ise final yarışı ve sürpriz sanatçının çıkışından sonra kupa töreni gerçekleştirilecek. Yarışmada dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verilecek” şeklinde konuştu. Serkan BORLAK