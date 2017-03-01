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Kocaeli en çok hangi şehirden göç alıyor?

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Kocaeli en çok hangi şehirden göç alıyor?
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Kocaeli’de olan göç hareketleri istatistiki bilgilerini açıkladı

Kocaeli 2016 yılında 85 bin 602 kişi göç alırken, 60 bin 479 kişiyi ise göç verdi. Kocaeli’nin net göçü ise 25 bin 123 kişi olarak bildirildi. 2016 yılında 16 bin 504 kişi ile en fazla göç alan ve 13 bin 896 kişi ile en fazla göç veren ilçe Gebze oldu. Darıca 5 bin 024 kişi ile net göçte birinci sırada yer alırken, Kandıra 176 kişi ile en az net göçe sahip ilçe oldu. Net göç hızında binde 26,64 ile Darıca ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde 3,58 ile Kandıra ilçesi son sırada yer almıştır.

 

31.12.2016 Tarihi İtibarıyla Kocaeli İli İlçeleri Göç Bilgileri

İL -İLÇE

ADNKS 2016 NÜFUSU

ALDIĞI GÖÇ

VERDİĞİ GÖÇ

NET GÖÇ (Aldığı - Verdiği)

NET GÖÇ HIZI (Binde)

KOCAELİ

1.830.772

85.602

60.479

25.123

13,82

BAŞİSKELE

88.910

3.661

2.112

1.549

17,58

ÇAYIROVA

122.460

7.792

5.344

2.448

20,19

DARICA

191.123

11.496

6.472

5.024

26,64

DERİNCE

138.050

5.019

3.933

1.086

7,90

DİLOVASI

46.933

1.833

1.400

433

9,27

GEBZE

357.743

16.504

13.896

2.608

7,32

GÖLCÜK

156.901

6.944

4.876

2.068

13,27

İZMİT

354.464

15.700

11.354

4.346

12,34

KANDIRA

49.221

1.530

1.354

176

3,58

KARAMÜRSEL

55.895

2.268

1.912

356

6,39

KARTEPE

111.790

4.799

2.728

2.071

18,70

KÖRFEZ

157.282

8.056

5.098

2.958

18,99

 

EN ÇOK İSTANBUL'A GÖÇ VERDİK

Kocaeli il geneli göç durumu incelendiğinde ise, en fazla İstanbul’dan göç aldı. İstanbul’u sırasıyla Sakarya, Ankara, Bursa, Van illeri izledi. Kocaeli en fazla İstanbul’a göç verdi. İstanbul’u sırasıyla Sakarya, Gümüşhane, Giresun, Ankara illeri izledi.

Kocaeli İli Göç Tablosu (İlk 5 il)

Sıra

İl

Aldığı Göç

Sıra

İl

Verdiği göç

1

İstanbul

29 475

1

İstanbul

13 939

2

Sakarya

3 516

2

Sakarya

3 371

3

Ankara

2 927

3

Gümüşhane

3 099

4

Bursa

2 500

4

Giresun

2 784

5

Van

2 159

5

Ankara

2 622

Diğer İller

45 025

Diğer İller

34 664

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