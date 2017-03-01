Kocaeli en çok hangi şehirden göç alıyor?

Kocaeli 2016 yılında 85 bin 602 kişi göç alırken, 60 bin 479 kişiyi ise göç verdi. Kocaeli’nin net göçü ise 25 bin 123 kişi olarak bildirildi. 2016 yılında 16 bin 504 kişi ile en fazla göç alan ve 13 bin 896 kişi ile en fazla göç veren ilçe Gebze oldu. Darıca 5 bin 024 kişi ile net göçte birinci sırada yer alırken, Kandıra 176 kişi ile en az net göçe sahip ilçe oldu. Net göç hızında binde 26,64 ile Darıca ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde 3,58 ile Kandıra ilçesi son sırada yer almıştır.
31.12.2016 Tarihi İtibarıyla Kocaeli İli İlçeleri Göç Bilgileri
İL -İLÇE
ADNKS 2016 NÜFUSU
ALDIĞI GÖÇ
VERDİĞİ GÖÇ
NET GÖÇ (Aldığı - Verdiği)
NET GÖÇ HIZI (Binde)
KOCAELİ
1.830.772
85.602
60.479
25.123
13,82
BAŞİSKELE
88.910
3.661
2.112
1.549
17,58
ÇAYIROVA
122.460
7.792
5.344
2.448
20,19
DARICA
191.123
11.496
6.472
5.024
26,64
DERİNCE
138.050
5.019
3.933
1.086
7,90
DİLOVASI
46.933
1.833
1.400
433
9,27
GEBZE
357.743
16.504
13.896
2.608
7,32
GÖLCÜK
156.901
6.944
4.876
2.068
13,27
İZMİT
354.464
15.700
11.354
4.346
12,34
KANDIRA
49.221
1.530
1.354
176
3,58
KARAMÜRSEL
55.895
2.268
1.912
356
6,39
KARTEPE
111.790
4.799
2.728
2.071
18,70
KÖRFEZ
157.282
8.056
5.098
2.958
18,99
EN ÇOK İSTANBUL'A GÖÇ VERDİK
Kocaeli il geneli göç durumu incelendiğinde ise, en fazla İstanbul’dan göç aldı. İstanbul’u sırasıyla Sakarya, Ankara, Bursa, Van illeri izledi. Kocaeli en fazla İstanbul’a göç verdi. İstanbul’u sırasıyla Sakarya, Gümüşhane, Giresun, Ankara illeri izledi.
Kocaeli İli Göç Tablosu (İlk 5 il)
Sıra
İl
Aldığı Göç
Sıra
İl
Verdiği göç
1
İstanbul
29 475
1
İstanbul
13 939
2
Sakarya
3 516
2
Sakarya
3 371
3
Ankara
2 927
3
Gümüşhane
3 099
4
Bursa
2 500
4
Giresun
2 784
5
Van
2 159
5
Ankara
2 622
Diğer İller
45 025
Diğer İller
34 664