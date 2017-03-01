Kocaeli en çok hangi şehirden göç alıyor?

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Kocaeli’de olan göç hareketleri istatistiki bilgilerini açıkladı

Kocaeli 2016 yılında 85 bin 602 kişi göç alırken, 60 bin 479 kişiyi ise göç verdi. Kocaeli’nin net göçü ise 25 bin 123 kişi olarak bildirildi. 2016 yılında 16 bin 504 kişi ile en fazla göç alan ve 13 bin 896 kişi ile en fazla göç veren ilçe Gebze oldu. Darıca 5 bin 024 kişi ile net göçte birinci sırada yer alırken, Kandıra 176 kişi ile en az net göçe sahip ilçe oldu. Net göç hızında binde 26,64 ile Darıca ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde 3,58 ile Kandıra ilçesi son sırada yer almıştır.

31.12.2016 Tarihi İtibarıyla Kocaeli İli İlçeleri Göç Bilgileri

İL -İLÇE ADNKS 2016 NÜFUSU ALDIĞI GÖÇ VERDİĞİ GÖÇ NET GÖÇ (Aldığı - Verdiği) NET GÖÇ HIZI (Binde) KOCAELİ 1.830.772 85.602 60.479 25.123 13,82 BAŞİSKELE 88.910 3.661 2.112 1.549 17,58 ÇAYIROVA 122.460 7.792 5.344 2.448 20,19 DARICA 191.123 11.496 6.472 5.024 26,64 DERİNCE 138.050 5.019 3.933 1.086 7,90 DİLOVASI 46.933 1.833 1.400 433 9,27 GEBZE 357.743 16.504 13.896 2.608 7,32 GÖLCÜK 156.901 6.944 4.876 2.068 13,27 İZMİT 354.464 15.700 11.354 4.346 12,34 KANDIRA 49.221 1.530 1.354 176 3,58 KARAMÜRSEL 55.895 2.268 1.912 356 6,39 KARTEPE 111.790 4.799 2.728 2.071 18,70 KÖRFEZ 157.282 8.056 5.098 2.958 18,99

EN ÇOK İSTANBUL'A GÖÇ VERDİK

Kocaeli il geneli göç durumu incelendiğinde ise, en fazla İstanbul’dan göç aldı. İstanbul’u sırasıyla Sakarya, Ankara, Bursa, Van illeri izledi. Kocaeli en fazla İstanbul’a göç verdi. İstanbul’u sırasıyla Sakarya, Gümüşhane, Giresun, Ankara illeri izledi.