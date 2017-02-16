Kocaeli Gayrimenkul’den 10. Yıla özel altın ve DASK kampanyası

2007 yılında kurulan ve her yıl büyümeye devam eden Kocaeli Gayrimenkul’den 10’uncu yıla özel kampanya; altın ve DASK hediye

2007 yılından beri ilimizde hizmet veren Kocaeli Gayrimenkulden 10’uncu yıla özel sürpriz kampanyalar düzenledi. Kocaeli Gayrimenkul’ün sahibi genç ve başarılı iş adamı Hakan Sin, “Biz kendimize ve satış danışmanlarımıza güveniyoruz. Bu yüzden gayrimenkulünüzü bize emanet ettiğiniz ve satamadığımız takdirde yerine altın hediye ediyoruz” dedi. Kampanyanın sadece 3 ay geçerli olduğunu söyleyen Sin, bunun dışında evini Kocaeli Gayrimenkulden kiralayanlara da Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi hediye ettiklerini söyledi.

4 AYRI DANIŞMANLIK VE ÜCRETSİZ EKSPERTİZ HİZMETİ

Kocaeli de Gayrimenkul sektörüne ciddi bir ivme ve hareketlilik kazandıran, aynı zamanda gayrimenkul, yatırım, hukuk ve kredi danışmanlığı yapan Kocaeli Gayrimenkul’ün genç ve dinamik ekibi 10 kişilik uzman personeliyle hizmet vermeye devam ediyor. Gayrimenkulün değerinin doğru ölçülmesi için yatırımcıları uyaran Sin, “Emlak alım satımı esnasında çok önemlidir. Bu doğrultuda gayrimenkulünüz için doğru ve profesyonel kişilerden ekspertiz hizmeti almalısınız. Kocaeli Gayrimenkul olarak ücretsiz ekspertiz hizmeti veriyoruz” dedi.

HER AY FARKLI BİR EĞİTİM

Kocaeli halkına en iyi hizmeti verebilmek için personel eğitimine de önem verdiklerini söyleyen Sin, “Kaliteli hizmet vermek için danışman arkadaşlarımızla beraber her ay çeşitli eğitimler alıyoruz. Son olarak İzgören Akademi hocalarından Volkan Karaca’dan iletişim eğitimi aldık. Başarılı geçtiğine inandığımız eğitimde bilginin sınırı olmadığını öğrendik. En iyi hizmeti verebilmek adına kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Fazlasını almak için çok daha fazlasını vermek gereklidir. Daha fazlasını ancak daha iyisini sunabildiğinizde hak edersiniz. Bu felsefeyle altyapımızı ve hizmetlerimizi her geçen gün geliştirmekte ve sektörün yenilikçi yüzü olmaya çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.

DOĞRU PAZARLAMA, BAŞARILI SATIŞ

Müşterilerine sunduğu üstün hizmet kalitesi ile farklılaşan Kocaeli de Gayrimenkul, özenle hazırlanmış Pazarlama ve satış planıyla proje satışlarının hızlı ve değerinde gerçekleşmesini sağlıyor. Başarılı satış ve doğru pazarlama sürecinde başarıyı elde etmek için mutlaka Kocaeli de Gayrimenkul 'ye danışın.

ERSAN,“ELİNİZİ ÇABUK TUTUN”

Derince ve Körfez ilçelerinde yatırımların devam ettiğini söyleyen ve yatırımcıları uyaran Kocaeli Gayrimenkul Körfez şube müdürü Serkan Ersan, “Elinizi çabuk tutun” dedi.Dolardaki yükselişin hammadde fiyatlarına yansıyacağını, bunun da konut fiyatlarında ciddi artışlar meydana getireceğini kaydeden Ersan, ev almak isteyen vatandaşları, acele etmeleri konusunda uyardı. Konut fiyatlarına gelecek olan zamlardan etkilenmek istemeyen vatandaşların bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini belirten Ersan, 2017 ile birlikte konut sektöründe dolardaki artışla birlikte hammadde fiyatlarındaki yükselişin ev fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

GAYRİMENKULE YATIRIM HİÇBİR ZAMAN KAYBETTİRMEZ

Döviz kurundaki artışın henüz fiyatlara yansımamış olması, yatırım yapmak için çok uygun bir dönem olduğunu söyleyen Ersan, “Özellikle yükselen bölgelere yatırım yaptığınızda hiçbir zaman gayrimenkul fiyatları gerilemez. Bir konutun kiraya verilememesi, fiyatının düşmesi söz konusu olmaz. Gayrimenkul her koşulda birikimin yönlendirilebileceği en güvenli kanaldır” ifadelerini kullandı.

GAYRİMENKUL DANIŞMANI İLE ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI

Her mülkün farklı bir alıcı kitlesi olduğunu söyleyen Ersan, “ Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı bu hedef kitleyi belirler ve bu profildeki alıcı ve yatırımcılara ulaşacak tanıtım araçları ile onlara yönelik pazarlama çalışması yapar. Bir gayrimenkul danışmanının sizi temsil etmesi Gayrimenkul Danışmanı ile çalışmanın en önemli faydalarından biri profesyonel pazarlama planı. Mülkün doğru fiyat ile sizin ihtiyacınız olan sürede satılması için gereken adımlar gayrimenkul pazarlama planı ile belirlenir. Özellikle ticari gayrimenkullerde çok etkilidir” dedi. Nurşah ŞAHİN