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Kocaeli Güneşspor hakemi geçemedi!

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Kocaeli Güneşspor hakemi geçemedi!
Amatör Süper Lig A Grubu’nda zirve mücadelesi veren Kocaeli Güneşspor ile Büyük Derbentspor, önceki gün Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı Kocaeli Güneşspor daha atak futbol oynadı. Devre Kocaeli Güneşspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. ikinci yarı Büyük Derbentslor ataklarını sıklaştırdı, daha derli toplu futbol oynuyor derken, Kocaeli Güneşspor 3-1 üstünlüğü ele geçirdi, ancak galibiyeti koruyamadı. Maçı yöneten orta hakem Kazım Çiftçioğlu’nun kötü yönetimi, futbolcuları adeta çileden çıkardı. Her üç hakem de iyi yönetim göstermedi. Takımlar 3-3’lük skorla maçtan birer puanla ayrıldı.

 

KOCAELİ GÜNEŞ, DERBENT’İ ELİNDEN KAÇIRDI

Maça iyi başlayan ev sahibi Kocaeli Güneşspor, 32. dakikada Bedirhan Özkanlı’nın attığı golle 1-0 öne geçti. 43. Dakikada gelişen Kocaeli Güneşspor atağında, Hakan Yaşan’ın nefis golü sonrasında Kocaeli Güneşspor 2-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla bitecek denirken, uzatma dakikasında gelişen Büyük Derbentspor atağı faulle kesildi. Halıl Kılıç’ın mükemmel serbest vuruşundan gelen golle, Kocaeli Güneşspor ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi. İkinci yarıya yine atak futbol oynayan Kocaeli Güneşspor, 47. Dakika gelişen atakta sahanın yıldızı Hakan’ın nefis golü sonrasında durumu 3-1’e getirdi. Büyük Derbentspor’dan Gökhan Özkanlı, 61. Dakikada geliştirdiği atakta golü attı durumu 3-2 yaptı. 78. Dakikada Büyük Derbentspor atağında İsmail Ejderoğlu, beraberliği sağladı ve maç  3-3 sona erdi. Ahmet AKAY

 

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 3 BÜYÜK DERBENTSPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı (S.Lig A)

HAKEMLER: Kazım Çiftçioğlu **, Kadir Kaan Kalyoncu **, Emre Kurt **

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Göktan ***, Rıdvan ***, Berat Kanber ** (DK.60 Adem *), Soner **, Emrah Tanta ***, Hakan ***, Numan **, Mehmet **, Bedirhan *** (DK.68 Kadir *), Atilla ***, Okan **

BÜYÜK DERNTSPOR: Sarp **, Onur ***, Erman **, M.Ali Kuru ** (DK.55Furkan **),İsmail ***, M.Emre Önen **, Osman ** (DK.49 Burak **), Gökhan ***, Emre Yılmaz **, Halil ***, Uğur **

GOLLER: Berdirhan DK.32, Hakan DK.43.47 (Kocaeli Güneşspor), Halıl Kılıç DK.45+1, Gökhan DK.65, İsmail DK.78 (Derbentspor)

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