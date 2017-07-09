Kocaeli Güneşspor’da 3. Nebil Uzun dönemi

DİVAN HEYETİ’NDE ERTURAN, UZAR VE KABOĞLU…
Özellikle alt yapıda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Kocaeli Güneşspor’da olağan genel kurul Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşti. Genel kurulun Divan Başkanlığını İsmet Erturan, katipliklerini ise eski başkanlar Murat Uzar ve Esat Kaboğlu yaptı. Tek liste ile seçime giren Nebil Uzun oy birliği ile 3. kez Kocaeli Güneşspor başkanı oldu.
YALNIZ BIRAKMADILAR…
Kongreye CHP Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, Güneşspor’a destek veren iş adamı Recep Sertçetin, Kocaelispor Eski Teknik ve Mali As Başkanı İlyas Çakır, Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Zeynel Abidin Akyol, Güneşsporlu futbolcular, yetenek avcısı teknik adamlardan Hasan Karaosmanoğlu, üyeler ve davetliler katıldı.
RECEP SERTÇETİN’E PLAKET VERİLDİ…
Genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından gündem maddelerine geçildi. Mali ve faaliyet raporlarınıAli Şentürk, denetim raporlarını da Esat Kaboğlu okudu. Raporlar oy birliği ile ibra edildi. Eski Başkanlardan Murat Uzar, iş adamlarından Recep Sertçetin’e Güneşspor’a katkılarından ötürü plaket takdim etti.
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ…
Divan Başkanı İsmet Erturan son olarak başkanlık oylamasına geçti ve oylamanın ardından Nebil Uzun’u 3. kez Kocaeli Güneşspor’un başkanı olarak ilan etti. Uzun’un yeni yönetiminde Güneşspor’dan yetişen futbolculardan Gökhan Şahin ve Kocaelispor’da da birlikte çalıştıkları Muharrem Şatır da yer aldı. Teşekkür konuşması için kürsüye gelen Başkan Uzunekibi ile birlikte Güneşspor’un başarısı için elinden geleni yapacaklarının altını çizdi ve tesisle ile ilgili yeni dönemde olumlu gelişmelerin olacağına vurgu yaptı. N Erdem ÖVÜÇ
Kocaeli Güneşspor Yönetim Kurulu –Asil-
Nebil Uzun
Yalçın Balaban
Mustafa Bozkurt
Ali Şentürk
Taner Doğan
Hakan İmamoğlu
Ahmet Topuz
İbrahim Akbaba
İbrahim Şerefoğlu
Yavuz Selim Öztürk
Gökhan Şahin
Muharrem Şatır
Nedim Demirtürk
Denetim Kurulu – Asil-
Ahmet Turan
Berra Akyol
Semih Aydın
Bağdatspor Yönetim Kurulu –Asil-
Orhan Bıyıklı
Uğur Koştur
Cengiz Çakar
Hikmet Kanpara
Murat Ergelen
Ömer Venedik
Turan Mutay
Adem Demir
Salih Özüer
Halil Zengin
Enver Güler
Erdinç Baytan
Levent Urak
Denetim Kurulu – Asil-
Av. Zafer Mutlu
Av. Fatih Polat
İbrahim Ergelen