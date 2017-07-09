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Kocaeli Güneşspor’da 3. Nebil Uzun dönemi

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Kocaeli Güneşspor’da 3. Nebil Uzun dönemi
İlimizin örnek kulüplerinden Kocaeli Güneşspor’da Nebil Uzun 3. kez başkanlık koltuğuna oturdu.

DİVAN HEYETİ’NDE ERTURAN, UZAR VE KABOĞLU…

Özellikle alt yapıda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Kocaeli Güneşspor’da olağan genel kurul Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşti. Genel kurulun Divan Başkanlığını İsmet Erturan, katipliklerini ise eski başkanlar Murat Uzar ve Esat Kaboğlu yaptı. Tek liste ile seçime giren Nebil Uzun oy birliği ile 3. kez Kocaeli Güneşspor başkanı oldu.

 

YALNIZ BIRAKMADILAR…

Kongreye CHP Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, Güneşspor’a destek veren iş adamı Recep Sertçetin, Kocaelispor Eski Teknik ve Mali As Başkanı İlyas Çakır, Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Zeynel Abidin Akyol, Güneşsporlu futbolcular, yetenek avcısı teknik adamlardan Hasan Karaosmanoğlu, üyeler ve davetliler katıldı.

 

RECEP SERTÇETİN’E PLAKET VERİLDİ…

Genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından gündem maddelerine geçildi. Mali ve faaliyet raporlarınıAli Şentürk, denetim raporlarını da Esat Kaboğlu okudu. Raporlar oy birliği ile ibra edildi. Eski Başkanlardan Murat Uzar, iş adamlarından Recep Sertçetin’e Güneşspor’a katkılarından ötürü plaket takdim etti.

 

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ…

Divan Başkanı İsmet Erturan son olarak başkanlık oylamasına geçti ve oylamanın ardından Nebil Uzun’u 3. kez Kocaeli Güneşspor’un başkanı olarak ilan etti. Uzun’un yeni yönetiminde Güneşspor’dan yetişen futbolculardan Gökhan Şahin ve Kocaelispor’da da birlikte çalıştıkları Muharrem Şatır da yer aldı. Teşekkür konuşması için kürsüye gelen Başkan Uzunekibi ile birlikte Güneşspor’un başarısı için elinden geleni yapacaklarının altını çizdi ve tesisle ile ilgili yeni dönemde olumlu gelişmelerin olacağına vurgu yaptı. N Erdem ÖVÜÇ

 

Kocaeli Güneşspor Yönetim Kurulu –Asil-

Nebil Uzun

Yalçın Balaban

Mustafa Bozkurt

Ali Şentürk

Taner Doğan

Hakan İmamoğlu

Ahmet Topuz

İbrahim Akbaba

İbrahim Şerefoğlu

Yavuz Selim Öztürk

Gökhan Şahin

Muharrem Şatır

Nedim Demirtürk

 

Denetim Kurulu – Asil-

Ahmet Turan

Berra Akyol

Semih Aydın

 

Bağdatspor Yönetim Kurulu –Asil-

Orhan Bıyıklı

Uğur Koştur

Cengiz Çakar

Hikmet Kanpara

Murat Ergelen

Ömer Venedik

Turan Mutay

Adem Demir

Salih Özüer

Halil Zengin

Enver Güler

Erdinç Baytan

Levent Urak

 

Denetim Kurulu – Asil-

Av. Zafer Mutlu

Av. Fatih Polat

İbrahim Ergelen

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