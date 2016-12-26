Kocaeli için "Kar" uyarısı!

Kocaeli için kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yapıldı.

Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk hava bugünden itibaren ilimizde de etkisini artıracak. Kocaeli için uyarılarda bulunan Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, Pazartesi karla karışık yağmur uyarısı yaparken Çarşamba ve Perşembe günü de kar beklediklerini açıkladı. Kar yağışı ile beraber sıcaklıkların en yüksek 7 derece en düşük ise 3 derece aralığında olması tahmin ediliyor.