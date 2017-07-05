Kocaeli ilgisiyle göz kamaştırıyor!

Her gün ortalama 40 Bin kişi ile yürüyen adalet kortejini ağırlayan Kocaeli, adalet yürüyüşçülerine gösterdiği ilgi ile göz kamaştırmaya devam ediyor

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "2 gündür Kocaeli sınırları içerisinde devam eden ve çok yoğun ilgi gören Adalet Yürüyüşü ile ilgili, Kocaeli sosyo-politik yapısı dahilinde hoşgörü temelinde şekillenmiş bir şehirdir. Adalet Yürüyüşü'ne katılan Cumhuriyet sevdalılarına il genelinde gösterilen ilginin Körfez, Darıca ve Gebze'de de devam edeceğine inanıyorum" dedi.

DÜNYANIN EN ANLAMLI DÜĞÜNÜ

Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç'in nikahında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Kocaeli Milletvekilleri ile birlikte nikah şahitliği yapan Tahsin Tarhan, "Her alanda olduğu gibi bu nikah da dünya tarihine geçecek, adalet isteyenleri hiç bir şeyin durduramayacağını şahitlik ettiğimiz bu nikah bir kez daha göstermiştir. Türkiye'de artık hukukun olmadığı tüm dünya tarafından biliniyor. Siyasi iktidarın işgaline uğramış bir hukuk, ekonomisi çökmüş, üretim yapmayan bir Türkiye tablosu bizlere yakışmıyor. Tüm bunları düzeltebilmek için önce adaleti sağlamak lazım. Adalet olmadan, hiç bir şey olmaz" dedi.