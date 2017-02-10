Kocaeli Kaya OTORAPOR'da aracınıza check-up yaptırın

Kocaeli Kaya OTORAPOR’un uzmanlığı sadece otomobil ekspertizidir. Araç ekspertiz eder, test eder ve raporlar.
OTORAPOR’da, arabada olmayan bir arıza bulunmaz, mevcut arıza gizlenmez. Profesyonel teknisyenler ile son teknoloji ürünü test cihazlarının tespitleri raporlanır. Yanılma payı sıfıra yakındır.
Tüm testlerin ve kontrollerin sonuçları ayrıntılı biçimde bilgisayarda oluşturulan teknik verilerle birlikte rapor haline getirilir. Araç için profesyonel ikinci el ekspertiz raporu düzenlenir. Araç sahibi, onarım ya da bakım gerektiren konularda uzmanlarımız tarafından bilgilendirilir.
Kocaeli Kaya OTORAPOR, sizi kendi evinizdeymiş gibi ağırlar, alacağınız arabayı kendine alıyormuş gibi inceler. Paranızı ve zamanınızı korur.
Güvenmek İyidir Ama Kocaeli Kaya ile OTORAPORlamak Daha İyidir!
NE YAPIYORUZ ?
Kocaeli Kaya OTORAPOR, alıcı ve satıcılara bir araya gelerek ekspertiz yaptırabilecekleri, anlaşabilecekleri, satın alacakları ya da satacakları araçla ilgili her türlü konuyu danışabilecekleri, fikir alabilecekleri ve pazarlık yapabilecekleri rahat bir ortam sunuyor.
Kocaeli, Kaya OTORAPOR’ da her marka ikinci el otomobile Bağımsız Oto Ekspertiz Raporu düzenleniyor.
Araç, tam donanımlı profesyonel test cihazlarıyla (dinamometre, fren test, süspansiyon test, dijital far test, akü test, ön boşluk test, lastik derinlik ölçer, boya kalınlık ölçer, gürültü test, OBD diagnoz arıza tespit) tepeden tırnağa 501 NOKTA ekspertizinden geçirilir ve raporu size sunulur.
Hizmetlerimizden bazıları:
Tam kapsamlı oto ekspertiz raporu
Süspansiyon testi
Fren test
Kaporta boya ekspertizi
Ön takım boşluk ve arıza ekspertizi
Alt gövde kontrolleri
Far testi
İç aksam kontrolleri
Dış aksam kontrolleri
Akü testi
OBD arıza testi ve oto tespit
Lastik testi ve diğer kontroller
Tel no: 262 333 1 333
Toyota Plaza Kocaeli Kaya yanı 2.el Yeni binası