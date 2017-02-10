Kocaeli Kaya OTORAPOR'da aracınıza check-up yaptırın

Kocaeli Kaya OTORAPOR, teknik cihaz, ekipman ve robotlarla araçların arıza durumlarını,chek up işlemlerine detaylı oto ekspertiz raporu düzenleyen, Türkiye’nin ilk profesyonel ve tam donanımlı oto ekspertiz kuruluşu ve oto test check-up merkezidir.

Kocaeli Kaya OTORAPOR’un uzmanlığı sadece otomobil ekspertizidir. Araç ekspertiz eder, test eder ve raporlar.

OTORAPOR’da, arabada olmayan bir arıza bulunmaz, mevcut arıza gizlenmez. Profesyonel teknisyenler ile son teknoloji ürünü test cihazlarının tespitleri raporlanır. Yanılma payı sıfıra yakındır.

Tüm testlerin ve kontrollerin sonuçları ayrıntılı biçimde bilgisayarda oluşturulan teknik verilerle birlikte rapor haline getirilir. Araç için profesyonel ikinci el ekspertiz raporu düzenlenir. Araç sahibi, onarım ya da bakım gerektiren konularda uzmanlarımız tarafından bilgilendirilir.

Kocaeli Kaya OTORAPOR, sizi kendi evinizdeymiş gibi ağırlar, alacağınız arabayı kendine alıyormuş gibi inceler. Paranızı ve zamanınızı korur.

Güvenmek İyidir Ama Kocaeli Kaya ile OTORAPORlamak Daha İyidir!

NE YAPIYORUZ ?

Kocaeli Kaya OTORAPOR, alıcı ve satıcılara bir araya gelerek ekspertiz yaptırabilecekleri, anlaşabilecekleri, satın alacakları ya da satacakları araçla ilgili her türlü konuyu danışabilecekleri, fikir alabilecekleri ve pazarlık yapabilecekleri rahat bir ortam sunuyor.

Kocaeli, Kaya OTORAPOR’ da her marka ikinci el otomobile Bağımsız Oto Ekspertiz Raporu düzenleniyor.

Araç, tam donanımlı profesyonel test cihazlarıyla (dinamometre, fren test, süspansiyon test, dijital far test, akü test, ön boşluk test, lastik derinlik ölçer, boya kalınlık ölçer, gürültü test, OBD diagnoz arıza tespit) tepeden tırnağa 501 NOKTA ekspertizinden geçirilir ve raporu size sunulur.

Hizmetlerimizden bazıları:

Tam kapsamlı oto ekspertiz raporu

Süspansiyon testi

Fren test

Kaporta boya ekspertizi

Ön takım boşluk ve arıza ekspertizi

Alt gövde kontrolleri

Far testi

İç aksam kontrolleri

Dış aksam kontrolleri

Akü testi

OBD arıza testi ve oto tespit

Lastik testi ve diğer kontroller

Tel no: 262 333 1 333

Toyota Plaza Kocaeli Kaya yanı 2.el Yeni binası