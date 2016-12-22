Kocaeli Kent Konseyi’nde seçim günü

Bülent Ekinci

Kent bilincini arttırmak ve şehre fayda sağlamak amacıyla kurulan Kent Konseyi 4 ana birimden oluşuyor.

Nedir bunlar?

Emekli Meclisi, Kadın Meclisi, Engelli Meclisi ve Gençlik meclisi olarak…

Baro’dan valiliğe kadar birçok kurum ve kuruluşun yürütme kurulu temsilcilerinin bulunduğu Kent Konseyi hazırladıkları proje ve öneriler Büyükşehir Meclisinin gündemini alınıyor.

Kısacası kentimizde etkin ve yetkin bir durumda Kocaeli Kent Konseyi…

Gültekin Görüm’ün Genel Sekreterlik görevini üstlendiği Kent Konseyi’nin mevcut başkanlığını eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk yürütüyordu. Köktürk bu görevde 2 yıldır bulunuyordu. Bugün ise bayrağı farırlı bir isme teslim edecek. Kent Konseyi Başkanlık seçimi bugün saat 14.30’da STM’inde yapılacak. Yaklaşık 200 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde alternatif başkan adayları üzerinde tek isimde uzlaşılacak. Kongrede büyük bir ihtimalle tek kişi aday gösterilecek.

Şaban Sarıgülle ölümünün 1’inci yılında anılacak

Kentimiz için önemli bir değer olan İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Şaban Sarıgülle’yi geçtiğimiz yıl kaybettik. Onun ani ölümü çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Onu kalabalık bir törenle ebediyete uğurlayalı bir yıl oldu.

Şaban Sarıgülle’nin ölümünün 1’inci yılında onu anmak ve ardından dua etmek için yarın akşam yatsı namazının ardından saat 19.00’da Fevziye Camii’nde mevlit okutulacak.

Sarıgülle ailesi, Şaban Ağabey’in tüm dost ve yakınlarını bu mevlitte davet ediyor.

Helal olsun sayın valim Helal olsun Kemal Kaya

En günahsız ölüm şeklidir ekmeğinin peşinde alın teri dökerken öldürülmek. Tıpkı Yenidoğan Köprü Taksi’de taksici olarak görev yapan Halil Güney’in öldürülme olayı gibi.

Halil Güney’in öldürülmesinin ardından Kocaeli Esnaf Odaları Birliği bir kampanya düzenledi. Amaç geride kalan gözü yaşlı ailenin gözyaşını bir nebzede olsa silmekti.

Kampanyanın amacı aileye bir gelir, çocukların eğitini bir destek olmaktı. Birlik başkanı Kemal Kaya ve ekibinin bu kampanyasına Vali Hasan Basri Güzeloğlu’da destek çıktı. Güzeloğlu’nun desteğiyle aileye bir otomobil alındı ve o otomobil Yenidoğan Köprü Taksi Durağın’nda Güney Ailesi adına çalışacak. Dün taksi durağının önünde araç aileye teslim edildi.

Başka hiçbir geliri bulunmayan aile böylelikle en azından ekonomik sıkıntı çekmeyecek. Bu önemli kampanyayı başlatan Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya’ya, Bu kampanyaya büyük ölçüde destek veren ve amacına ulaşmasını sağlayan Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile taksici arkadaşlarına teşekkür ediyorum.