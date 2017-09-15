Kocaeli Marmara Koleji açıldı

1985 yılında "Anaokulundan üniversiteye" sloganıyla eğitim alanındaki faaliyetlerine başlayan, Marmara Eğitim Kurumları Dumlupınar Mahallesi, Şehit Turgut Çiçek Caddesi No:51 Kartepe adresinde düzenlenen törenle 2017- 2018 eğitim öğretim yılına merh

65 dönüm üzerine kurulan Bin 750 öğrenci kapasiteli okulun açılış töreni kampus içinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Açılış törenine Marmara Eğitim Kurumları’nın Kurucusu Hüseyin Şimşek Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Kocaeli Marmara Koleji Müdürü Soner Atalay,Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci başta olmak üzere okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

“EĞİTMENLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Marmara Koleji Müdürü Soner Atalay,” Okulumuz sürekli gelişen bir dünyaya adapte olmayı, kişisel gelişimi arttırmayı, branşlar arası araştırma imkanlarını sağlamayı kendine görev edinmiştir.Eleştirel bakış açısını irdeleyen, bilimselliğin önemini vurgulayan dünya bireyleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitmenlere büyük görev düşmektedir. 2017-2018 eğitim öğretim yılının başarılı geçmeni temenni ediyorum. Kurumumuz milli eğitim camiasına hayırlı olsun” dedi.

MARMARA’LI OLMAK ONURDUR

“Marmara’lı olmak bir ruhtur ve onu yaşamak ise onurdur” diyerek sözlerine başlayan Marmara Eğitim Kurumları Genel Müdürü Elif Şimşek, “Marmara Eğitim Kurumları 1985’ten bugüne aynı hevesle çalışıyor. Türkiye’mizin önemli şehirlerinden biri olan Kocaeli’de hizmet edecek olmanın gururunu duyuyoruz. Okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ŞİMŞEK, “BUGÜN KOCAELİ MARMARA KOLEJİNİN DOĞUM GÜNÜ”

Marmara Eğitim Kurumları’nın Kurucusu Hüseyin Şimşek,” İnsanların hayatında özel günleri vardır. Bugün Kocaeli Marmara Kolejinin doğum günü. İnsanı şekillendirip biçimlendiren tek şey eğitimdir. Öğrencilerimize, Türkiye’de benzeri bulunmayan, eğitim ve öğretim için tasarlanmış, gerekli her tür donanıma sahip bir kurumda eğitim vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Böylesine kutsal bir yolda yürümek mutlulukların en güzelidir.Yaklaşık 15 bin öğrenciye eğitim hizmeti veriyoruz. Bu öğrencilerin 5 bini burslu. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirip onarı hayata hazırlayacak olan eğitimcilerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bilgi çağını pas geçersek eğer karanlığa gömülürüs. Öğrencilerimizin beyinlerini bilgiyle donatalım. Açılış törenimize katılarak bizleri onurlandırdınız ve güç verdiniz. Kolejin tüm ülkemize haırlı olmasını diliyorum” dedi.

ÜZÜLMEZ,” İLÇEMİZE DEĞER KATAN YATIRIM”

2017 -2018 eğitim öğretim yılının sağlık, huzur içinde geçmesini dileyerek sözlerine başlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “ Marmara Koleji Kocaeli şubesi sadece eğitimin verildiği bir okuldan çok, içinde sosyal donatıları olan bir kampus. Hem ilçemize hem ilimize değer katan bir yatırım. Kartepe 120 bin nüfusuyla yaz ve kış turizminin olduğu Türkiye’de Doğu ile Batı’nın kesiştiği, Türk ticari hayatının şekillendiği bir merkez konumunda. Karatepe ilçemiz de Marmara Koleji gibi her gün gelişen bir ilçe. Büyük bir değişim ve gelişim içindeyiz. Kartepe’ye yapılacak olan ticari ve turizm yatırımlarını teşvik etmeye devam ediyoruz. Bu yatırımları yapanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların tamamlanmasından sonra öğrenciler çeşitli dans ve şiir gösterisi gerçekleştirdi. Etkinlerin ardından protokol üyeleri okulun açılış kurdelesini keserek hayırlı olmasını diledi.

FİZİKSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ HEDEFLEYEN ÖĞRETİM

Marmara Eğitim Kurumları, “Her çocuk özel ve tektir” düşüncesiyle çocukların yaş gruğları ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yarının büyüklerine, kendilerini mutlu, rahat hissedebilecekleri, sevgi ve saygı dolu bir ortam sunuyor. Yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatlarının sunulduğu, düşünmeye ve çözmeye yönelik teşvik ortamlarının oluşturulduğu dersliklerde odak nokta ise çocuklar. Anti alerjik ahşap döşeme zemine sahip okul, merak duygusunu uyandıran zengin materyallerle donatılmıştır.

SAĞLAM TEMELLER İÇİN

Türkiye’nin Dünya Okulları’nda dersler, yenilikleri izleyen deneyimli öğretmen kadrosu önderliğinde, eğitim teknolojisinin son yeniliklerine göre donatılan sınıflarda işlenir. Bilgiyi ezberlemek yerine, bilgiyi üretmeye yönlendirilen öğrencileri araştıran, sorgulayan, sorulara çözüm üretebilen, düşüncelerini açıkça ifade edebilen ve öğrendiklerini hayata geçirebilen bireyler olarak bir üst eğitim birimine geçerler. Kocaeli Özel Marmara İlkokulunda öğrenciler, Türkçeyi doğru ve işlevsel kullanabilen, dilimizin zenginliğinin ve ifade gücünün farkında olan bireyler olarak yetişmenin yanı sıra farklı dilleri de öğrenme olanağına da sahiptirler. Öğrencilerin İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi yabancı dilleri doğal akışında ve günlük yaşantılarında kullanarak öğrenmeleri ve kendilerini İngilizce ifade edebilmeleri hedeflenmektedir.

DİSİPLİNLER ARASI GELİŞTİRİLEN ÇOK YÖNLÜ AKTİVİTELER

Kocaeli Özel Marmara Ortaokulu’nun eğitim felsefesi Atatürkçü, demokrasiye inanan, kendi kültürünü ve diğer kültürleri tanıyan, dili iyi kullanabilen, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen, araştıran, sorgulayan ve sorunlara çözüm üretebilen, edindiği bilgileri gerçek yaşam becerilerine dönüştürebilen özgüvenli, mutlu ve duyarlı bireyler yetiştirmektir. Bu bilinçle kurumumuz "Yaşam için Eğitim" felsefesi ile yola çıkan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IBO), PYP ve MYP programlarını uygulamakta ayrıca ECIS (European Council of International Schools), CIS (Commission of International Schools), Eco Schools ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları gibi organizasyonlarla ortak projeler yürütmektedir.

Nurşah ŞAHİN