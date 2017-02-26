Kocaeli Master, Beşiktaş ile berabere kaldı

Marmara Masterler Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Masterler, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği Beşiktaş Masterler ile 2-2 berabere kaldı.

TURGAY BULUT DA İZLEDİ

İlimizin başarılı spor adamı İzmit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Turgay Bulut’un da izlediği mücadelede Kocaeli Master 25. dakikada Yüksel Gümüş’ün golü ile 1-0 öne geçti ve ilk 40 dakika Kocaeli’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarının 5. maçın da 45. dakikasında konuk ekip Ceyhun Budak’ın golü ile beraberliği buldu. 56’da Kocaeli Master yine öne geçti. Erdinç’in sağdan ortasında Yüksel net bir gol vuruşu ile kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

PLAY-OFF’U ÖNCEDEN GARANTİLEDİLER

63’te kazanılan serbest vuruşu sonrası oluşan karamboldeson vuruşu yapan Ceyhun, skora ikinci kez dengeyi getirdi. Maç içinde yaşanan gerginlikler skor 2-2 olduktan sonra artarak devam etti. Bunun üzerine iki takım futbolcuları da hakeme maçın erken bitirilmesini rica etti ve Hakem Erhan Atakay mücadeleyi 5 dakika erken bitirdi. Play-Off’u çok önceden garantileyen Kocaeli Master puanını 39’a çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı. Ahmet AKAY

KOCAELİ MASTER:2

BEŞİKTAŞ MASTER:2

STAT: M. Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Erhan Atakay***, Kaan Yıldızlar***, Halilcan Aksoy***s

KOCAELİ MASTER: Mahmut Şahintürk***, İsmail Işıksoy***, Ünal Dilek***, Hasan Öztürk*** (Abdullah**), Mehmet Atik***, Göksel Ali Argun***, Kaan Balimre***, Sadettin Koç***, Erol Pekinalp*** (Gökhan**), Yüksel Gümüş****, Erdinç Tuğralı*** (Ferhat**)

BEŞİKTAŞ MASTER: İbrahim Karagüney**, Serkan Keleş**, Serkan Kapışmak**, Hakan Demirkan**,Yılmaz Özekinci, Ceyhun Budak***, Erdinç Aktaş**, Necdet Yılmaz**, Selman Sarıhan**, Kemal Danacı**, Osman Ocak**, Osman Soyyiğit**

GOLLER: Dk. 25 ve 56 Yüksel (Kocaeli) Dk. 45 ve 63 Ceyhun