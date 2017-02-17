Kocaeli MET-DER çölyakı anlattı

Kocaeli MET-DER, Derince Zehra Emine Öçgüder Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde çölyak hastalığı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Kocaeli MET-DER, Derince Zehra Emine Öçgüder Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin davetlisi olarak okul velilerine yönelik bir bilgilendirme ve farkındalık sunumu yaptı. İki oturum şeklinde yapılan sunuma kurucu Başkan Nesrin Atar, Başkan yardımcısı Vedat Girgin, Muhasip Yurdagül Akbel; üyelerden Emel Yılmaz, Eylem Yılmaz, Funda Özgür, Yaren Özgür, Gamze Kara ve Senem Taz ile öğrenciler katılıdç

“ŞEVK VE AZİM KATTI”

Okul müdürü Jale Şahin, müdür yardımcısı Işıl Özkan ve Çocuk Gelişimi Bölüm öğretmeni Serpil Çelik Babaoğlu’nun da katıldığı farkındalık eğitiminin oldukça faydalı geçtiğini söyleyen Nesrin Atar, “Bu eğitimin verilmesinde katkı sağlayan okul yönetimine ve buraya gelen siz değerli konumlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek bu tür faaliyetlerin kendilerine şevk ve azim kattığını vurguladı.