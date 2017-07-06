Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği: Canileri lanetliyoruz

Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Telafer’de 200 kişinin şehit olması üzerine düzenledikleri basın açıklaması ile saldırıları kınadı.

Kocaeli Mili Kuruluşlar Birliği (KMKB) Telafer’de yaklaşık 200 kişinin şehit edilmesi üzerine Kocaeli Türk Ocakları Şube Binası’nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği ve Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir’in yanı sıra, Kocaeli Kamu-Sen Başkanı Yaşar Şanlı, Selçuklu Düşünce Kulübü Başkanı Süleyman Pekin, Serhat Diyarı Derneği Başkanı Ertekin Akbulak, Kocaeli Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, Yesevi Ocağı Başkanı Eren Elmalı ve çok sayıda kurum kuruluş temsilcisi katıldı.

IŞİD’li teröristlerce katledildi

Kocaeli Mili Kuruluşlar Derneği Başkanı Yücel Alpay Demir, “Irak’ın en büyük ilçesi ve tamamı Türkmenlerden oluşan Telafer maalesef yine kan revan. Önce Amerikalıların sonra IŞİD’li manyakların eline düşen Telafer’de son olarak 200 civarında Türkmen kardeşimiz rehine olarak tutulduktan sonra IŞİD’li teröristlerce alçakça katledildi. Kerkük, Musul, Diyala, Tuzhurmatu, Altunköprü ve diğer Türkmen yurtlarının durumu da farksız. Kandil’den Sincar’a yerleşen PKK, Kerkük’te silahlı katliamlara hız verdi. Musul ve Kerkük’te bir Barzani kürdistanın kurulması için PKK’da görev üstlenmiş durumda. Eski stratejik ortağımız ABD’nin Kuzey Suriye’deki yeni stratejik ortağı PYD dede Afrin ve İdlib’te terörize faaliyetlerine ve ara ara Türkiye tarafına havan atışları yaparak devam ediyor” dedi.

Allah’ın gazabı üzerlerine olsun

Demir, “Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’de yüz binlerce soydaşımız için önümüzdeki bir iki yıl çok daha çetin geçecek. Milletimizi bu noktada ortak tepki vermeye davet ediyoruz. Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği ve Türk Milliyetçileri olarak katliama uğrayan herkese kimliğine, inancına ve farklılıklarına bakmadan sahip çıktık ve çıkacağız. Herkesin de Türkmen katliamına aynı hassasiyetle tepki vermesini bekliyoruz. Vermeyenleri bu acıyı gündemlerine alıp sahip çıkmayanları görmezden duymazdan gelenleri kınıyoruz. Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği olarak Telafer’de şehit olan soydaşlarımıza yüce Allah’dan rahmet diliyor, IŞİD’li, PYD’li ve PKK’lı canileri lanetliyoruz, Yüce Allah’ın laneti gazabı üzerlerine olsun” şeklinde konuştu.

Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur

Ardından söz alan Kocaeli Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, “Türk’ün Türk’ten başka dostu yok denilmesi son derece doğru. Ermeni diyasporasının gücünün olmadığına eminim ama onlara destek veren ülkelerin gücü vardır ve bu güç geçtiğimiz günlerde 18 aylık bebeği öldürdü. Bu vahşeti yerine getiren caniler elbet yok olacaktır. Bu millet te Kurtuluş Savaşında ki gibi küllerinden doğacaktır” dedi. Nuri AKÇAHARMAN