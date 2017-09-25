Kocaeli Nusretiye ilk galibiyetini aldı

Amatör Süper Lig A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Nusretiyespor, önceki gün, bu ligde ilk kez mücadele eden Arapçeşmespor karşısında maçı 2-0 kazandı ve 4 puanla zirve yarışına ortak oldu

GOLLER İLK YARIDA GELDİ Bu yıl hedefinin Bölgesel Amatör Lig olarak belirleyen ve yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Kocaeli Nusretiyespor, önceki gün Derbent’te oynadığı maçta rakibi Arapçeşmespor karşısında 11. Dakika Sinan ve 26. Dakikada Cihan’ın attığı gollerle maçı 2-0 kazandı. Kıran kırana geçen maçta ilk yarı da Kocaeli Nusretiyespor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı atakları sıklaştıran Arapçeşmespor, gol atmakta zorluk çekti. Kocaeli Nusretiyespor kalecisi Şahin Kaya ve defans oyuncuları gole izin vermedi. Kocaeli Nusretiyespor 3.hafta maçında deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Çınarlıspor’a konuk olacak. Aldığı yenilgi sonrasında küme düşme bölgesinde bulunan Arapçeşmespor, 3.hafta maçında evinde İhsaniyespor ile karşılaşacak. Maçı KASKF Başkanı Murat Aydın, KASKF yönetim kurulu üyeleri Hakan Kalıntaş, Derbentspor Başkanı Selçuk Baysal, Mehmet Çetinkaya ve kulüp başkaları birlikte izledi. Maçın 86. dakikasında Nusretiyespor teknik sorumlusu Sedat Topçu, orta hakeme itiraz edince, saha dışına atıldı. KOCAELİ NUSRETİYE: 2 ARAPÇEŞMESPOR: 0 STAT: Derbent (S.Lig B) HAKEMLER: İsmail Akçay ***, Uğur Mahmut Zengin ***, Gürbey Özcan *** KOCAELİ NUSRETİYESPOR: Şahin ***, Mehmet Kutay ***, Furkan ***, Serkan ***, Eray ***, Fatih Dizman ***, Akın *** (Dk 73 Melih Ahmet **), Samet ***, Cihan ****, Sinan ***, Emre Kurtoğlu *** (Dk 83 Fatih Örsoğlu ** ARAPÇEŞMESPOR: Samet **, Hüseyin Emre **, Şaban **, Doğukan **, Murat ***, Aykut **, Serdar **, Levent **, Oğuzhan ** (Dk 35 Tolgay **), Turgay **, Yavuz ** GOLLER: Sinan Dk 11, Cihan Dk 26 Ahmet AKAY