Kocaeli olgunlarda grup maçları sona erdi

Yahya Kaptan Ferruh duygu spor Tesisleri’nde gerçekleşen 9. Kocaeli futbol turnuvasında eleme maçları bu akşam başlıyor. Program şöyle…
BUGÜN:
19.30 – 20.30 :CanlarMatba –Birsoy Mühendislik
20.30-21.30 :Kent Yapı – LukkaCafe
21.30-22.30: Mega Teknik – Gündoğdu Elektrik
22-30-23.30: Doydum Simit – Morsallıoğlu Kırtasiye
YARIN:
19.30-20.30: Yörünge İnşaat – Ramada otel
20.30-21.30:Doğa Temizlik Lojistik – Vefa İnşaat
21.30-22.30:Torunoğlu İnşaat – Tadlan Pastanesi
22.30-23.30:Evrensel Matematik Köyü – Özkar Masterlar
GRUPLAR ŞÖYLE:
A GRUBU
Torunoğlu inşaat
Doydum Simit
Doğa Temizlik Lojistik
Kent Yapı
Yeni Mahalle Birlik elendi.
B GRUBU
1-Evrensel Matematik Köyü
2-Canlar Matbaa
3-Yörünge inşaat
4-Mega teknik
5-Toyata elendi
C GRUBUNDA
1-VEFA İNŞAAT
2-LUKKA CAFE
3- MORSALLIOĞLU KIRTASİYE
4-TADLAN PASTSNESİ
5- Yağmur Reklam elendi
D GRUBU
1-GÜNDOĞDU ELEKRİK
2- RAMADA OTEL
3- BİRSOY MÜHENDİSLİK
4-ÖZKAR MASTERLAR
5-Körfez Trabzonlular Derneği elendi