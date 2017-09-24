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Kocaeli olgunlarda grup maçları sona erdi

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Kocaeli olgunlarda grup maçları sona erdi
9. Kocaeli olgunlar turnuvasnda grup maçları sona erdi. 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda gruplarında ilk 4 sırayı elde eden 16 takım üst tur vizesi aldı.

 Yahya Kaptan Ferruh duygu spor Tesisleri’nde gerçekleşen 9. Kocaeli futbol turnuvasında eleme maçları bu akşam başlıyor. Program şöyle…

 

BUGÜN:

19.30 – 20.30 :CanlarMatba –Birsoy Mühendislik

20.30-21.30 :Kent Yapı – LukkaCafe

21.30-22.30: Mega Teknik – Gündoğdu Elektrik

22-30-23.30: Doydum Simit – Morsallıoğlu Kırtasiye

 

YARIN:

19.30-20.30: Yörünge İnşaat – Ramada otel

20.30-21.30:Doğa Temizlik Lojistik – Vefa İnşaat

21.30-22.30:Torunoğlu İnşaat – Tadlan Pastanesi

22.30-23.30:Evrensel Matematik Köyü – Özkar Masterlar

 

GRUPLAR ŞÖYLE:

A GRUBU

Torunoğlu inşaat
Doydum Simit
Doğa Temizlik Lojistik
Kent Yapı
Yeni  Mahalle Birlik elendi.

 

B GRUBU

1-Evrensel Matematik Köyü

2-Canlar Matbaa

3-Yörünge inşaat

4-Mega teknik  

5-Toyata elendi

 

C GRUBUNDA

1-VEFA İNŞAAT

2-LUKKA CAFE

3- MORSALLIOĞLU KIRTASİYE

4-TADLAN PASTSNESİ

5- Yağmur Reklam elendi

 

D GRUBU

1-GÜNDOĞDU ELEKRİK

2- RAMADA OTEL

3- BİRSOY MÜHENDİSLİK

4-ÖZKAR MASTERLAR

5-Körfez Trabzonlular Derneği elendi

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