Kocaeli Şehir Tiyatroları perdelerini açmaya hazırlanıyor

Yirminci yılını kutlayan Kocaeli Şehir Tiyatroları, Haldun Taner’in yazdığı ve epik tiyatronun en önemli örneklerinden biri kabul edilen "Keşanlı Ali Destanı"nın provalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları perdelerini, 6 Ekim'de Keşanlı Ali Destanı oyunuyla açacak.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın 2017-2018 sezonunun hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

20. YILIN İLK OYUNU

Haldun Taner'in yazdığı ve epik tiyatronun en önemli örneklerinden biri kabul edilen Keşanlı Ali Destanı'nın, aynı zamanda Şehir Tiyatroları'nın 20. yılının ilk oyunu olacağı vurgulanan açıklamada, "İlk kez 1964'te sahnelenen Keşanlı Ali Destanı, aradan yıllar geçmesine rağmen Türk tiyatrosunun temel taşlarından biri olma özelliğini yitirmedi. Nurullah Tuncer tarafından yönetilen, yaratıcı kadronun yanı sıra 43 oyuncunun rol aldığı oyunun provaları tüm hızıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

20 YILDA 125 OYUN

Oyunun galasının ekim ayında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, 20 yılda 125 oyun sahneleyen Kocaeli Şehir Tiyatrolarının, 2017-2018 sezonunda seyircilerini pek çok yeni ve eski oyunla buluşturacağı kaydedildi.

Açıklamada, Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunun konusuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Sineklidağ, büyük bir şehirde, yoksul insanların yaşadığı büyük bir gecekondu mahallesidir. Ali de Sineklidağ'da oturur. Aynı mahallede birlikte büyüdüğü Zilha'yı sevmektedir. Fakat Zilha'nın dayısı Çamur İhsan, mahallenin belalısıdır. Haraç toplar, herkesin korktuğu, en sevilmeyen adamdır. Bir gün Zilha'nın amcası öldürülür ve suçu Ali'nin üzerine atarlar. Ali bir türlü suçsuzluğunu ispat edemez. Aksine mahalleli tarafından takdir edilir. Katil olmadığını, suçsuz olduğunu anlatamayan Ali, hapishanedeki yaşadığı olaylarla iyice meşhur olur ve en sonunda hakkında çıkarılan ünden faydalanmak zorunda kalır. O artık halk kahramanı olarak görülmeye başlanmıştır bile."