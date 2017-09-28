Kocaeli Tıp Merkezi, pastanın çileğini tanıttı

Kocaeli Tıp Merkezi, Beyin ve Sinir Uzmanı Operatör Doktor Kemal Keşmer’i bünyesine kattı

İlimizin önemli sağlık kuruluşlarından Kocaeli Tıp Merkezi, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kocaeli Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Yaşar Ellialtı, dün Kocaeli Tıp Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile Beyin ve Sinir Uzmanı Operatör Doktor Kemal Keşmer’i kamuoyuna tanıttı. Ellialtı düzenlediği toplantıda, “Buraya geldiğimizden beri hekim almamız devam ediyor. Kemal Bey bizim pastanın bir nevi çileği oldu” dedi.

HAMMADDEMİZ HEKİMDİR

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yaşar Ellialtı, ‘’Bugün bünyemize güzel bir doktorumuzu güzel bir insanı dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. On beş yıllık bir hizmet serüvenimiz var. Bizim hizmet sektörü insan gücüne dayalı. Hammaddemiz hekimdir. Yaklaşık bir yıldır bu buna da devam ediyoruz. Buraya geldiğimizden beri hekim almamız devam ediyor. Kemal Bey bizim pastanın bir nevi çileği oldu. Hem kişilik hem mesleki donanımı gerçekten müstesna bir insan. Şehrimizde tabelası asılmış bir isimdir. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın.

EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Operatör Doktor Kemal Keşmer yaptığı açıklamada, “2004’te Kocaeli’ye geldim. Biliyorsunuz ki beyin cerrahisi özel bir branş. Bel fıtığı boyun fıtığı ameliyatı ya da kalp ameliyatı olduğumuz zaman özel bir branş. Hekim hekim ararız acaba kim yapabilir diye. Ben de uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Referans bir hekim olarak halk tarafından görülüyor. Bütün hastalarıma en doğrusu neyse ne hissedersem hastam için aynı şeyi hissederim” dedi.

BEL FITIĞI AMELİYETI SON ÇARE

Konuşmasına devam eden Keşmer, “Bilindiği gibi bel ağrıları ve bel fıtıkları toplumda çok yaygındır. Bu hastalar çeşitli tedavi yöntemleri ile tedavi olmaya çalışmaktadır. Bel fıtığı ameliyatlarının riskli olduğu ve genellikle nüksettiğine dair toplumda bir kanı vardır. Omurlar arasındaki diskin kayması ile sinir basısı sonucu bel ve bacak ağrılarına neden olan bel fıtıklarında cerrahi yöntem ile sinir basısının ortadan kaldırılması şikâyetlerin geçmesine yol açmaktadır. Günümüzde lazer, mikroskop kullanarak bel fıtığı cerrahisi güvenle yapılabilmektedir. Ancak bacaklarında güçsüzlük gelişmeyen, idrar kaçırmayan hastalarda bel fıtığı ameliyatı yine de son çare olmalıdır.

ALTERNATİF TEDAVİ YÖNETEMLERİ DENENMELİ

Günümüzde alternatif bel fıtığı tedavileri giderek yaygınlaşmaktadır diyen Keşmer, “Medikal tedavilerin yanında yeni gelişen fizik tedavi modaliteleri, algolojik tedavi (nokta atışı, epiduroskopi, belden yapılan enjeksiyonlar vb.) yöntemleri ile hastaların büyük bir kısmının şikayetleri geçebilmektedir. Şikayetleri geçmeyen hastalar ameliyat olabilirler ama öncellikle alternatif tedavi yöntemlerini denemelidirler. Amacımız Kocaeli Tıp Merkezinde Ameliyatsız yöntemlerle ameliyata gerek kalmadan gerek Fizik Tedavi olarak gerek Beyin Cerrahisi olarak gelişmiş alternatif tıp tedavilerini kullanarak hastaları tedavi etmektir” açıklamalarında bulundu.

KEMAL KEŞMER KİMDİR?

Uzmanlık eğitimini 1992-1997 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği’nde tamamlamıştır. Uzmanlığı sırasında 1996 yılında 3 ay süreyle Marmara Üniversitesi Beyin Cerrahi Kliniği’nde Prof.Dr.Necmettin Pamir’in yanında staj yapmış ve mikroşirürji laboratuarında çalışarak mikroşirürji öğrenmiştir. 2011 yılında devlet memurluğundan ayrılarak Özel Kocaeli Akademi Hastanesi’ne geçmiştir. 2015 yılında Kocaeli Medicalpark Hastanesi’nin açılışından itibaren orada çalışmaya başlamıştır. 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri Florida Eyaleti’nde University of Miami’de altı ay süreyle misafir cerrah olarak çalışmıştır. 2004 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de Karolinska Enstitüsü’nde ve 2007 yılında Güney Afrika Durban Üniversitesi’nde misafir cerrah olarak bulunmuştur. 2012-14 yılları arasında Kocaeli Tabip Odası Başkanlığı yapmıştır. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun olmuş, 2016 yılında Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır. Halen Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde İletişim Yüksek Lisansı’na devam etmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. Selin BECER