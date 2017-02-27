Kocaeli, yoğun sisle güne başladı

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle araçların görüş mesafeleri 10 metreye kadar düştü.

Kocaeli güne yoğun sis ile uyandı. İzmit ilçesi genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte seyir halinde olan araçların görüş mesafeleri 10 metreye kadar düştü. Sis bulutu içerisinde seyir halinde olan araçları sürücüleri, temkinli bir şekilde yollarına devam ettiler. Öte yandan, yoğun sis nedeniyle kentte küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.