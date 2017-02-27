  • BIST 88.062
  • Altın 145,469
  • Dolar 3,6020
  • Euro 3,8115
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 7 °C

Kocaeli, yoğun sisle güne başladı

»
Kocaeli, yoğun sisle güne başladı
Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle araçların görüş mesafeleri 10 metreye kadar düştü.

Kocaeli güne yoğun sis ile uyandı. İzmit ilçesi genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte seyir halinde olan araçların görüş mesafeleri 10 metreye kadar düştü. Sis bulutu içerisinde seyir halinde olan araçları sürücüleri, temkinli bir şekilde yollarına devam ettiler. Öte yandan, yoğun sis nedeniyle kentte küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli, yoğun sisle güne başladı27 Şubat 2017 Pazartesi 12:27
  • Üsküdar faciası 3 ayrı yerde anılacak27 Şubat 2017 Pazartesi 12:24
  • Alkanların gülen yüzleri27 Şubat 2017 Pazartesi 11:00
  • Doktorlar yürüyemez dedi şimdi koşuyor27 Şubat 2017 Pazartesi 10:39
  • Belediyeden öğrenciler için yurt27 Şubat 2017 Pazartesi 09:48
  • Kocaeli'de işçi alınacak!27 Şubat 2017 Pazartesi 09:08
  • Bölgenin en güzel manzaralı parkına ilk harç atıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 09:00
  • Bölgenin en güzel manzaralı parkında ilk harç atıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 08:29
  • 1300 aday öğrenci KOÜ’yü tanıdı27 Şubat 2017 Pazartesi 08:00
  • Gebze, Erzurumlular Derneği yeni yönetimini tanıttı27 Şubat 2017 Pazartesi 07:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim