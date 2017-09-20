Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Afyon ve Türevleri Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalar neticesinde, araca gizlenmiş halde 10 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli “Uyuşturucu Madde Nakli ve Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri ‘Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenledi. Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 karayolunda yapılan operasyonlar neticesinde 124,37 gram esrar ve 5.63 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Göz altına alınan şahıslardan biri ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kocaeli’de 10 kilo eroin ele geçirildi
Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde bir araca gizlenmiş halde 10 kilo eroin ele geçirildi.
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