Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Polis eş zamanlı operasyonlarla kapanan özel okullarda görev yapan 13 öğretmeni gözaltına aldı. 13 kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma devam ediyor.
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Kocaeli'de 13 öğretmen gözaltına alındı
Kocaeli'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapanan özel okullarda görev yapan 13 öğretmen gözaltına alındı.
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