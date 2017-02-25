  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Kocaeli : 15 °C
  • İstanbul : 11 °C
  • Sakarya : 15 °C

Kocaeli'de 166 polisle HUZUR OPERASYONU!

»
Kocaeli'de 166 polisle HUZUR OPERASYONU!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından Dilovası'nda gerçekleştirilen Huzur operasyonunda bin 2 kişi sorgulanırken, kaçak avlanmış 3 bin ton midye ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Dilovası'nda gerçekleştirilen huzur operasyonuna 116 personel katıldı. Operasyonda polis ekiplerince durdurulan araçlarda GBT sorgulaması yapıldı. GBT sorgulaması yapılan bin 2 kişiden, arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı. Sabit yol uygulamalarında ise trafik kontrolü yapılan 233 araçtan 14 araç sürücüsüne 5 bin 088 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan operasyon kapsamında yapılan denetimlerde kaçak yollarla avlanmış 3 ton midye ele geçirilirken avlanma yapanlara bin 155 TL para cezası kesildi. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu alan genç kaldırıma yığıldı kaldı!24 Şubat 2017 Cuma 14:07
  • Kocaeli'de o öğretmen FETÖ'den adliyede24 Şubat 2017 Cuma 14:02
  • Kocaeli'de iki adrese uyuşturucu baskını!24 Şubat 2017 Cuma 13:48
  • Batman ve Kocaeli'de terör operasyonu!24 Şubat 2017 Cuma 09:04
  • Yunuslar uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor24 Şubat 2017 Cuma 07:58
  • TÜBİTAK mühendisleri tutuklandı!24 Şubat 2017 Cuma 07:53
  • Tersane işçisinin feci ölümü!24 Şubat 2017 Cuma 07:47
  • Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!23 Şubat 2017 Perşembe 17:25
  • Bu cami 3 ayda 3 kez soyuldu!23 Şubat 2017 Perşembe 16:13
  • Saffet öğretmenin şüpheli ölümü!23 Şubat 2017 Perşembe 16:09
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim