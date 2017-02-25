Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Dilovası'nda gerçekleştirilen huzur operasyonuna 116 personel katıldı. Operasyonda polis ekiplerince durdurulan araçlarda GBT sorgulaması yapıldı. GBT sorgulaması yapılan bin 2 kişiden, arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı. Sabit yol uygulamalarında ise trafik kontrolü yapılan 233 araçtan 14 araç sürücüsüne 5 bin 088 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan operasyon kapsamında yapılan denetimlerde kaçak yollarla avlanmış 3 ton midye ele geçirilirken avlanma yapanlara bin 155 TL para cezası kesildi.
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Kocaeli'de 166 polisle HUZUR OPERASYONU!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından Dilovası'nda gerçekleştirilen Huzur operasyonunda bin 2 kişi sorgulanırken, kaçak avlanmış 3 bin ton midye ele geçirildi.
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