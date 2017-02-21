Kocaeli'de 213 polisle HUZUR OPERASYONU!

Kocaeli Emniyet'i 213 personelle Körfez'de huzur operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda aranan suçlular yakalandı, ruhsatsız iş yerlerine tutanak tutuldu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Körfez’de huzur operasyonu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Perşembe günü 19.00-22.30 saatleri arasında yapılan operasyona İlçe Emniyet Müdürlüğüne takviye olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Uyuşturucu, TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, İlçe Belediye Zabıta, Gıda ve Tarım, Sağlık Müdürlüğü Personelinden oluşan 15 ayrı grup halinde toplam 213 personel katıldı.

6 KİŞİ YAKALANDI

Kimlik kontrolü yapılan 2460 şahıstan, aralarında tehdit, hakaret, kumar oynatmaktan ve kumar için yer temin etmek suçlarından aranan 6 şahıs yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda içime hazır halde bir miktar esrar maddesi ele geçirilip 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



RUHSATSIZ İŞ YERLERİ

Kontrol edilen 75 İşyeri ve 10 dernek lokalinden 7 işyerine umum işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından, TAPDK belgesi bulundurmadığından, kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesinden, 2 dernek lokaline ise derneğin lokal ruhsatı olmadığından dolayı idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Sabit Yol uygulamasında trafik yönünden kontrolü yapılan (734) araçtan (31) araç sürücüsüne 10 361 TL idari para cezası uygulandı.