Kocaeli'de 5 polis FETÖ soruşturmasında yargılandı

Kocaeli'de FETÖ soruşturmasında tutuklanan 2 emniyet müdürü ve 3 polis yargılanırken, polisler suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, 5 polisin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 1 emniyet müdürü ile 3 polis yargılandı. FETÖ üyesi olmakla suçlanan meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Uğur Eldemir savunmasında, İstanbul'da terör operasyonlarına katıldığını, hakkında en ufak bir soruşturma bulunmadığını söyledi. Birçok devlet büyüğünün güvenliğini sağladığını anlatan Eldemir, savunmasını şöyle sürdürdü:

SAYISIZ FAİLİ MEÇHULU AYDINLATTIM

"Özel harekat görevinde bulundum. Girdiğim çatışmalarda üzerime 1.5 metre mesafeden ateş açmalarına rağmen hiç geri adım atmadım. Kocaeli'nde sayısız faili meçhul cinayeti aydınlattım. Havaalanı şube müdürlüğü görevinde buraya gelen bütün devlet büyüklerinin güvenliğini ben sağladım. Ben Bylock indirmedim ve kullanmadım. Telefonumun internet kotası yüksek olduğundan çoğu zaman internetimi paylaşıyordum. Bu sebeple başkaları da kullanıyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum." Aynı mahkemede yargılanan Osman Halidi, Ersin Çevikel ve Ahmet Acar da suçlamaları kabul etmedi.

"FETÖ'CÜ DEĞİLİM, FETÖ'CÜLERİ TUTUKLADIM"

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Güner Yılmaz ise, FETÖ'cü olmadığını bizzat FETÖ'cüleri tutukladığını ileri sürdü. 2015 yılında akıllı telefon kullanmaya başladığını, suç istinat edilen telefonu ikinci el satın aldığını belirten Yılmaz, savunmasını şöyle sürdürdü:

KESİNLİKLE BYLOCK KULLANMADIM

"Kesinlikle ben Bylock kullanmadım. Telefonum ilk alındığında ön incelemede bir şey bulamadığı için serbest kaldım. Ancak daha sonra üç memur benimle ilgili ifade vermiş ve ben tutuklandım. Ancak o memurlardan birini hiç tanımam, diğerinin benimle ilgili bir tek suçlaması yoktur. Diğer kişi ise sürekli kavga eden birisidir, çok sayıda disiplin cezası vardır. Ben de bu şahsı Dilovası'na atadım. Bu nedenle bana kendisi kin beslemektedir. Şahsın psikolojik rahatsızlığı vardır. Ben 6 aydır cezaevindeyim, eşim üçüncü çocuğumuzu doğurdu ama ben yanında olamadım. Bu şekilde anılmam beni üzüyor. Ben Bylock kullanmadım. Terör örgütü üyesi olmadığım için de etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum." Her iki mahkeme de sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmaları iler bir tarihe erteledi.