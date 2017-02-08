Kocaeli'de 61 bin adet var!

Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bal Arısının Kiraz Bitkisi Polinasyonunda Kullanımının Yaygınlaştırılması” lansmanı Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi

Kocaeli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü dün Sanayi Odası’nda (KSO) “Bal Arısının Kiraz Bitkisi Polinasyonunda Kullanımının Yaygınlaştırılması” konulu lansman gerçekleştirildi. Bu kapsamda sergi açılışı, bakanlık tarafından düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni ve Tarımsal Yenilik Yaygınlaştırması Projesinin lansmanı yapıldı. Programa Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlhan Özel ve çok sayıda davetli katıldı. Programda İlimizde arı koloni sayısının 61 bin olup bin 250 ton bal üretimi yapıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLAR SERGİLENDİ

Sergi açılışıyla başlayan programda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayın ve Daire Başkanlığı’nın DenizBank desteğiyle düzenlediği ‘8’inci Tarım ve İnsan Fotoğraf’ yarışmasına ait fotoğraflardan oluşan sergi sanatseverlere sunuldu. Sergide genel, çifti, öğrenci, gıda tarım ve hayvancılık olmak üzere 6 farklı kategoride fotoğraf sergilendi.

BİRİNCİYE BİSİKLET

Ardından 2’inci Ulusal Çocuk Resim Yarışması ödül töreni gerçekleşti. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayiciler ve Üreticiler Birliği’nin (SETBİR) sponsorluğunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Geleceğimizin Gözüyle Güvenilir Gıda 2. Ulusal Resim Yarışması” sonucunda 243 esere arasından Derince Mevlana İlköğretim okulu öğrencisi Ege Bükülmez birinci oldu. Bükülmez’e armağan olarak bisiklet takdim edildi.

ORTAK PROJE

Akabinde Tarımsal Yenilik Yaygınlaştırması Projesi olan “Bal Arısının Kiraz Bitkisi Polinasyonunda Kullanımının Yaygınlaştırılması” lansmanına geçildi. Lansman Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü, Kocaeli Arıcılar Birliği ve Derince Ziraat Odası ortaklığında yapıldı. Projenin tanıtımını Ziraat Mühendisi Ece Gezgin Demir ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü’nden Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Kuvancı yaptı.

AMAÇ KALİTEYİ ARTTIRMAK

Ziraat Mühendisi Ece Gezgin Demir ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü’nden Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Kuvancı şu bilgileri verdiler: “Ürünün nitelik ve niceliğini arttırmak ve doğanın sürekliliğini sağlamak adına önemli olan polinasyon için uygulanan projede meyve yetiştiriciliğinde asıl amaç verim ve kaliteyi arttırmak amaçlanmıştır. Öte yandan kiraz tozlaşmasında böceğe bağımlılık yüzde 90’dır. Böcek içerisinde bal arılarının oranı yine yüzde 90’dır. Bu oranlarda projede kiraz tozlaşmasında bal arılarının önemi oraya konmuştur. Uygulanacak olan proje ile kiraz üreticileri çiçeklenme süresi içerisinde bahçelerde, bahçenin büyüklüklerine göre belirlenen arı kolonileri bulundurarak kalite ve verim artışı gözlemleyeceklerdir.

250 TON BAL ÜRETİLİYOR

Kocaeli’de ortalama 12 bin 650 hektar alanda 54 ton meyve üretimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 61 bin adet kovan olup meyveciler ve aracılar arasında bu organizasyon benimsetilerek meyve kalitesinin ve bal veriminin artması hedeflenmektedir. İlimizde 12 bin 650 hektar alanda 53 bin 750 ton meyve üretimi yapılmaktadır. Koloni sayımız 61 bin olup bin 250 ton bal üretimi yapılmaktadır.”

ÜLKE OLARAK İLK BEŞTEYİZ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlhan Özel, “Ülkemiz her türlü meyvemin üretildiği arıcılık yapılabildiği bir ülkedir. Kayısı ve vişne üretmekte dünya birincisiyiz. Bal üretiminde ülke olarak ilk 5‘e giriyoruz. İlimizde kayda değer bal üretimi ve meyve üretimi yapılmaktadır. Bu projeyle kiraz üreticileri ve bal üreticileri arasında koordinasyon kurum verimliliği arttırmayı amaçladık” diye konuştu. Serkan BORLAK