Kocaeli'de 699'a yakın yabancı uyruklu yaşıyor

2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre Manisa’da 5 bin 787 yabancı uyruklunun ikamet ettiği öğrenildi.

2016 yılında 1 milyon 396 bin 945 kişiye ulaşan Manisa’da ADNKS’ye göre Manisa’da ikamet edenlerin hangi nüfusa kayıtlı oldukları da belli oldu. Manisa’da yaşayan 1 milyon 396 bin 945 kişiden 1 milyon 9 bin 349’unu Manisalılar oluştururken, diğer illerden ise 381 bin 809 kişi yaşıyor. Manisa’da kayıtlara göre 5 bin 787 yabancı uyruklunun da ikamet ettiği öğrenildi. Manisa’da, Manisalılardan sonra en çok 42 bin 942 kişiyle Balıkesirliler ilk sırada yer alırken, Balıkesir’i 28 bin 866 kişiyle İzmirliler, 22 bin 792 kişiyle Muşlular, 22 bin 344 kişiyle Kütahyalılar ve 19 bin 39 kişiyle Erzurumlular takip etti. Manisa’da en az nüfusa sahip il ise 169 kişiyle Yalovalılar oldu. Yalova’yı 333 kişiyle Hakkari, 395 kişiyle Bolu, 405 kişiyle Düzce ve 424 kişiyle Kilis takip etti. 2015 yılına göre Manisa’da ikamet eden 13 ilin nüfusu 2016 yılında düşerken, 67 ilin nüfusu ise arttı. 2015 yılında Manisa’da 2 bin 11 Erzincanlı yaşarken, bu durum 2016 yılında da değişmedi.

Manisa dışında yaşayan diğer illerin nüfusları şöyle

“1 milyon 9 bin 349 kişiyle Manisa. 42 bin 942 kişiyle Balıkesir. 28 bin 866 kişiyle İzmir. 22 bin 792 kişiyle Muş. 22 bin 344 kişiyle Kütahya. 19 bin 39 kişiyle Erzurum. 16 bin 811 kişiyle Bitlis. 15 bin 483 kişiyle Ağrı. 13 bin 552 kişiyle Mardin. 12 bin 442 kişiyle Uşak. 11 bin 244 kişiyle Kars. 10 bin 319 kişiyle Diyarbakır. 9 bin 808 kişiyle Konya. 9 bin 320 kişiyle Afyonkarahisar. 8 bin 175 kişiyle Siirt. 5 bin 816 kişiyle Batman. 5 bin 35 kişiyle Aydın. 5 bin 97 kişiyle Denizli. 5 bin 60 kişiyle Sivas. 4 bin 765 kişiyle Ordu. 4 bin 734 kişiyle Malatya. 4 bin 585 kişiyle Van. 4 bin 563 kişiyle Şanlıurfa. 3 bin 882 kişiyle Iğdır. 3 bin 612 kişiyle Zonguldak. 3 bin 474 kişiyle Trabzon. 3 bin 364 kişiyle Ardahan. 3 bin 326 kişiyle Yozgat. 3 bin 65 kişiyle Bursa. 3 bin 59 kişiyle Şırnak. 3 bin 10 kişiyle Ankara. 2 bin 775 kişiyle Çorum. 2 bin 745 kişiyle Adana. 2 bin 591 kişiyle Niğde. 2 bin 589 kişiyle Samsun. 2 bin 546 kişiyle İstanbul. 2 bin 538 kişiyle Tokat. 2 bin 470 kişiyle Elazığ. 2 bin 415 kişiyle Bingöl. 2 bin 315 kişiyle Kahramanmaraş. 2 bin 203 kişiyle Kayseri. 2 bin 126 kişiyle Eskişehir. 2 bin 54 kişiyle Mersin. 2 bin 11 kişiyle Erzincan. 1.917 kişiyle Muğla. 1.839 kişiyle Bartın. 1.798 kişiyle Hatay. 1.783 kişiyle Sinop. 1.741 kişiyle Çanakkale. 1.682 kişiyle Kırşehir. 1.659 kişiyle Isparta. 1.636 kişiyle Tunceli. 1.615 kişiyle Antalya. 1.580 kişiyle Amasya. 1.573 kişiyle Rize. 1.557 kişiyle Gaziantep. 1.366 kişiyle Aksaray. 1.363 kişiyle Giresun. 1.259 kişiyle Adıyaman. 1.257 kişiyle Osmaniye. 1.249 kişiyle Kırıkkale. 1.041 kişiyle Nevşehir. 998 kişiyle Kastamonu. 979 kişiyle Burdur. 965 kişiyle Sakarya. 901 kişiyle Gümüşhane. 847 kişiyle Bayburt. 802 kişiyle Karaman. 772 kişiyle Artvin. 766 kişiyle Çankırı. 744 kişiyle Karabük. 699 kişiyle Kocaeli. 670 kişiyle Edirne. 617 Tekirdağ. 576 kişiyle Bilecik. 530 kişiyle Kırklareli. 424 kişiyle Kilis. 405 kişiyle Düzce. 395 kişiyle Bolu. 333 kişiyle Hakkari ve 169 kişiyle Yalova.”