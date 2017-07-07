Kocaeli'de 7 ayda 22 kişi iş kazasında öldü

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" toplantıları ile il il gezen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı dün de Kocael’ndeydi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı başkanlığında, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır” programı dün gerçekleşti. Bağlı, SGK Kocaeli il binasında düzenlenen, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" toplantısında, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini söyledi.

İŞSİZLİK YÜZDE 10’A DÜŞECEK

Bağlı, bakanlık tarafından başlatılan iş sağlığı ve güvenliği seferberliği ile özellikle inşaat sektöründe iş kazaları ve ölüm oranlarını sıfıra çekmek için yine seferberlik başlattıklarını duyurdu. Toplantıda SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ve İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz'da hazır bulundu. Yıl içerisinde ülke ekonomisinde ciddi bir artı istihdam sağlandığını vurgulayan Bağlı, "İşsizlik oranını yıl sonunda yüzde 10 bandına çekebilme gayreti içerisindeyiz’ dedi.

AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

2017 yılında 2 milyon kişiye istihdam sağlanması için yoğun bir çaba ve gayret içindeyiz diyen Bağlı, özellikle inşaat sektöründe iş kazaları ve ölüm oranlarını sıfıra çekmek için yine seferberlik başlatıldığını dile getirdi. Bu işin önemine dikkat çekmek için mutlaka yerel medyaya ihtiyaç duyduklarını da belirten Bağlı, gerekirse tek tek tüm işçilere ve işverenleri ziyaret ederek bu durumun önemini anlatacaklarını söyledi. Bağlı, “Amacımız farkındalık oluşturmak. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Türkiye, ilk kez kanuna sahip oldu.

‘İŞÇİLERİMİZİN CANLARI BİZE EMANET’

Batı Avrupa standartlarında bir kanundur 30’dan fazla yönetmeliği vardır. Bu işin denetimi çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili inşaatlarımızı geziyoruz. İşçilerimizle yemek yiyoruz. İşçilerimize onların canlarının bizim için önemli olduğunu, öncelikle dikkatli olmalarını gerektiğini anlatıyoruz. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Bu kültürü ne kadar oluşturabilirsek Türkiye iş kazalarında uluslararası standartları yakalar.

KAMUOYUNA YANSIYAN 22 İŞ KAZASI

Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar başarılı olabiliriz. Bunun için işveren ve işçilerimizle sahadayız. Milli İstihdam ile yakaladığımız başarıyı hedef sıfır ile yakalayacağız. Gidebildiğimiz kadar işçilere tek tek gideceğiz. İŞKUR ve SGK İl Müdürlerimiz de sahada olacak. Fabrikaları ve tersaneleri gezecek. Yönetmelikleri gösterecek” Öte yandan Bağlı, 2017 yılı için 7. aya kadar Kocaeli’de bildirilmiş kamuoyuna yansıyan iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısının 22 olduğunu söyledi. Hatice ŞENTÜRK