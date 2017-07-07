  • BIST 100.479
  • Altın 142,808
  • Dolar 3,6311
  • Euro 4,1430
  • Kocaeli : 26 °C
  • İstanbul : 27 °C
  • Sakarya : 26 °C

Kocaeli'de 7 ayda 22 kişi iş kazasında öldü

»
Kocaeli'de 7 ayda 22 kişi iş kazasında öldü
"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" toplantıları ile il il gezen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı dün de Kocael’ndeydi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı başkanlığında, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır” programı dün gerçekleşti. Bağlı, SGK Kocaeli il binasında düzenlenen, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" toplantısında, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini söyledi.

 

İŞSİZLİK YÜZDE 10’A DÜŞECEK

Bağlı, bakanlık tarafından başlatılan iş sağlığı ve güvenliği seferberliği ile özellikle inşaat sektöründe iş kazaları ve ölüm oranlarını sıfıra çekmek için yine seferberlik başlattıklarını duyurdu. Toplantıda SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ve İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz'da hazır bulundu. Yıl içerisinde ülke ekonomisinde ciddi bir artı istihdam sağlandığını vurgulayan Bağlı, "İşsizlik oranını yıl sonunda yüzde 10 bandına çekebilme gayreti içerisindeyiz’ dedi.

 

AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

2017 yılında 2 milyon kişiye istihdam sağlanması için yoğun bir çaba ve gayret içindeyiz diyen Bağlı, özellikle inşaat sektöründe iş kazaları ve ölüm oranlarını sıfıra çekmek için yine seferberlik başlatıldığını dile getirdi. Bu işin önemine dikkat çekmek için mutlaka yerel medyaya ihtiyaç duyduklarını da belirten Bağlı, gerekirse tek tek tüm işçilere ve işverenleri ziyaret ederek bu durumun önemini anlatacaklarını söyledi.  Bağlı,  “Amacımız farkındalık oluşturmak. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Türkiye, ilk kez kanuna sahip oldu.

 

‘İŞÇİLERİMİZİN CANLARI BİZE EMANET’

Batı Avrupa standartlarında bir kanundur 30’dan fazla yönetmeliği vardır. Bu işin denetimi çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili inşaatlarımızı geziyoruz. İşçilerimizle yemek yiyoruz. İşçilerimize onların canlarının bizim için önemli olduğunu, öncelikle dikkatli olmalarını gerektiğini anlatıyoruz. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Bu kültürü ne kadar oluşturabilirsek Türkiye iş kazalarında uluslararası standartları yakalar.

toplanti-005.jpg

KAMUOYUNA YANSIYAN 22 İŞ KAZASI

Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar başarılı olabiliriz. Bunun için işveren ve işçilerimizle sahadayız. Milli İstihdam ile yakaladığımız başarıyı hedef sıfır ile yakalayacağız. Gidebildiğimiz kadar işçilere tek tek gideceğiz. İŞKUR ve SGK İl Müdürlerimiz de sahada olacak. Fabrikaları ve tersaneleri gezecek. Yönetmelikleri gösterecek” Öte yandan Bağlı, 2017 yılı için 7. aya kadar Kocaeli’de bildirilmiş kamuoyuna yansıyan iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısının 22 olduğunu söyledi. Hatice ŞENTÜRK

 

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • D-100'de tehlikeli yolculuk!07 Temmuz 2017 Cuma 11:59
  • KOÜ'lü Duygu başarından başarıya koşuyor07 Temmuz 2017 Cuma 11:51
  • Ramazan'da sofralarımızdan eksik etmedik07 Temmuz 2017 Cuma 11:50
  • Cumhuriyet Parkı’na 15 Temmuz anıtı07 Temmuz 2017 Cuma 11:36
  • Gölcük’te pil toplama açılımı07 Temmuz 2017 Cuma 11:34
  • Çocuk Üniversitesi öğrencileri geziyor07 Temmuz 2017 Cuma 11:29
  • Acil A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç var!07 Temmuz 2017 Cuma 11:10
  • Asırlık “Taş Camii” yenileniyor07 Temmuz 2017 Cuma 10:53
  • Başkan Doğan'a ulaşmak çok kolay07 Temmuz 2017 Cuma 10:47
  • Çocukların lunapark keyfi07 Temmuz 2017 Cuma 09:43
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim