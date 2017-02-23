Kocaeli'de 74 palyatif bakım merkezi hizmette

İzmit SEKA Devlet Hastanesi’nin Palyatif Bakım Merkezi’nin açılışına katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “İnsanı mutlu etmek gönlüne dokunmakla olur. Kocaeli insani yaşam standartlarında her geçen gün yükselen bir değere sahip” dedi

Hastalara ev standartlarında hizmet verme amacıyla Palyatif Bakım Merkezi açılışlarına devam eden Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği, son olarak SEKA Devlet Hastanesi’ne 6 yataklı birim kazandırdı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun da katılım sağladığı açılışan ayıca; Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Şenol Ergüney, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Sağlık Müdürü Mürsel Yılmaz, Halk Sağlığı Müdürü Öztürk, İzmit Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Sadullah Kıvanç Tunç, hastanede görevli doktorlar ve çok sayıda sağlık personeli katılım gösterdi.

AÇILIŞLAR DEVAM EDECEK

İzmit Seka Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nin açılışında kısa bir konuşma yapan Kamu Hastaneleri Genel Sekteri Şenol Ergüney kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Ergüney konuşmasında, “Bizim için önemli bir gün. Bu hastanemizde bir eksiğimiz vardı. Bu eksiği tamamlamış olduk. Önümüzdeki aylarda diğer hastanelerimizdeki eksiklikleri giderek orada da açılışını yapacağız” dedi.

YÜKSELEN DEĞERE SAHİP

Ergüney’in konuşmasının ardından söz alarak duygularını aktaran Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Önemli ve değerli bulduğum bir hizmetin açılışındayız. Bugün Kocaeli genelindeki palyatif bakım merkezi kapsamında toplam 74 yatağa ulaşıyoruz. Burada hastalarımızı mutlu etmek için, hizmet edilecektir. Devletin temel fonksiyonu sosyal devlet tanımıdır. İnsana yönelik hizmetlerde yapısal anlamda önemli değişimler yapıyoruz. İnsanı mutlu etmek gönlüne dokunmakla olur. Kocaeli insani yaşam standartlarında her geçen gün yükselen bir değere sahip” ifadelerine yer verdi.

74 PALYATİF KAPASİTESİ BULUNMAKTA

Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun ardından söz alan Anestezi uzmanı Zeynep Yılmaz, “Günümüz sağlık sisteminde “hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün” anlayışı artık sona ermiş olup, “sizin için yapabileceğimiz bir şey hep var" anlayışı yaygın olarak benimsenmiştir. Temel hedef, hastaların yıllarına yaşam katmaktır. Kandıra, Darıca Farabi, Kocaeli Devlet, Körfez, Karamürsel, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin ardından bugün açılışını sizlerle beraber yapacağımız 8 yataklı İzmit Seka Devlet Hastanesi ile birlikte il genelinde toplam 74 palyatif bakım yatağımız bulunmaktadır. 8 yataklı Palyatif Bakım Merkezimizde 7 hemşire, 1 tıbbi sekreter, 1 hizmetli personel görev yapacak. İhtiyaç halinde psikolog, diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanlarından destek alınabilecek” şeklinde konuştu. Serkan BORLAK