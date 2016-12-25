Kocaeli’de binlerce vatandaş teröre lanet için yürüdü

38 Sivil Toplum Kuruluşunun organize edip, Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımıyla gerçekleşen, “Teröre lanet, kardeşliğe evet” yürüyüşüne binler katıldı

CHP yürüyüşye neden yoktu?

MHP de yürüyüşte yoktu...

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, gelen şehit haberleri üzerine bir süredir üzerinde çalıştığı, “Teröre lanet, kardeşliğe evet” yürüyüşü Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. 38 Sivil Toplum Kuruluşu’nun öncülüğünde İzmit Merkez Bankası önünde bir araya gelen binlerce vatandaş sloganlarla Anıtpark alanına yürüdü. Anıtpark alanında toplanan binlerce vatandaşa hitap eden Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık yaptığı konuşmasında, "Ne yaparsanız yapın bu ülkenin kardeşliğini bozamayacak, bu ülkeyi bölemeyeksiniz" dedi.

BİNLER KATILDI

Binlerce vatandaşın katılım gösterdiği yürüyüşe vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyerek 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez", "Cenk, Cihat, Şehadet" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Yürüyüşe Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, İl Müftüsü Yusuf Doğan, BBP İl Başkanı Nihat Yıldız, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İlçe Belediye Başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve çok sayıda STK ile sendika temsilcileri katıldı.

ÜNLÜ VE SARIBAY KATILAMADI

Yürüyüşe katılması planlanan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Aydın Ünlü Ankara'd olmasından dolayı programa katılamazken Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise aynı saatlerde başlayan İsmet Önünü anma programı nedeniye yürüyüşe katılamadığı bilgisini verdi.

YOĞUN GÜVENLİK

Yaklaşık 20 bin kişinin katılım gösterdiğini yürüyüş Merkez Bankası önünden başlarken yürüyüşe katılanların güvenli bir şekilde yürüyüşü tamamlamaları adına emniyet güçleri yürüyüş güzergahı üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Merkez Bankası önünde alana vatandaşları kurdukları arama noktaslarından içeri alan emniyet güçleri güvenliği en üst seviyede tuttu. Emniyet güçleri ayrıca yürüyüş yolu boyunca şerit çekerek yan yollardan giriş çıkışları kapattı.

HDP ÖNÜNDE ÖNLEM ALINDI

Sadece Türk bayrakları ile gerçekleşen yürüyüşte siyasi sloganların atılması yasaklanırken HDP il binası önünden geçen binlerce vatandaş 'Kahrolsun PKK ve Mecliste terörist istmeiyoruz'sloganları atarken emniyet güçleri herhangi bir provakasyona mahal vermemek için HDP il binası önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

TEK BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI

Anıtpark alanında toplanann binlerce vatandaş burada slogan atmaya devam ederken AK Parti Gençlik Kolları üyeleri rabia işareti yaparak slogan attılar. Alanda sık sık tekbir getiren binler ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Diyanet-Sen Başkanı Selami Tarcan Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. Tarcan'ın ardından Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık ortak baısn açıklamasını okudu.

'LANET ETMEK İÇİN BURADAYIZ'

Yaşlık yaptığı basın açıklamasında, "Kardeşliğimizin emperyalistlere karşı tarihteki en büyük ispatı olan Çanakkale ruhuna yeniden ihtiyaç duyduğumuz zamanları yaşıyoruz. Ülkemizi merkeze hedefe alan, Ortadoğu’da ve islam coğrafyasında dökülen kanlar ve yaşanan katliamlar üzerine planlanan emperyalist entrikalara dur demek için buradayız. Halep için buradayız. Polisimize, askerimize yapılan hain saldırıları lanetlemek için buradayız"dedi.

'YENİDEN DİRİLİŞİN MÜJDECİSİ'

Konuşmasına devam eden Yaşlık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, “Dünya beşten büyüktür” gerçeğini tüm dünyaya ispatlamak zorundayız. Bugün millet olarak Halep’te, El Bab’ta bunu yapıyoruz. Ülkemizde kucak açtığımız üç milyonu geçkin mülteci kardeşimize sahip çıkarak bunu yapıyoruz. Bunların hepsi bu coğrafyada mazlumların hamisi olarak damgamızı vuracağımız, kardeşlik ve barışın hâkim olacağı bir dünya düzeni oluşturma çabalarımızın büyük adımlarıdır. Ey Emperyalist katiller; Müslümanların kanından beslenen zalimler; siz bu kutlu doğumu, bu yeniden ve büyük dirilişi asla ama asla engelleyemeyeceksiniz. Bu ses, bu tek yürek, tek nefes kenetlenen mahşeri kalabalıklar; yeniden dirilişin müjdecisidir"diye konuştu.

'LANET OLSUN BATININ OYUNLARINA'

Yaşlık, "Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Devlet” vurgusu bizim milli birlik kılavuzumuz.“Bir Olacağız, İri olacağız, Diri Olacağız, Dik Duracağız’” vurgusu kardeşlik teminâtımız olacaktır. Dolmabahçe’deki ve Kayseri’deki hain eller ile Rusya Büyükelçisini katleden hain eller aynıdır. Sahnelenmeye çalışılan senaryo; aynı kirli zihniyetin kuklası örgütlerin son hezeyanlarıdır. Onların kanlı emellerine inat kardeşlik diyoruz. İnadına barış, inadına birlik, inadına beraberlik diyoruz. Lanet olsun batının kahpe oyunlarına. Lanet olsun savaş çıkaran silah ve sömürü baronlarına" dedi.

'NEFESLERİNİ KESECEĞİZ'

Sözlerine devam eden Yaşlık, "Rusya ile oluşan olumlu havayı dağıttırarak, buradan nemalanmak isteyenler, bilsinler ki Türkiye artık üzerinde oyun oynanan değil, tüm oyunları bozan ve oyun kuran güçlü bir ülkedir. Siz kabul etmeseniz de barışı savunacak, kardeşlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bunu eline silah tutuşturduğunuz PYD, YPG gibi, terörden devşirmeye çalıştığınız örgütlere de, FETO gibi paralel hain yapılanmalara, DEAŞ gibi işbirlikçilerinize gösterdik. Başlarını ezecek, nefeslerini keseceğiz" sözlerini kullandı.

'TEK BAŞINA ORDUYUZ'

Yaşlık konuşmasının sonunda "Rabbim milletimizin, ümmetimizin yardımcısı olsun. Çanakkale’de yüzbinlerce şehit vermiş bir milleti, düşüremeyeceksiniz. Tankın karşısına bedenini siper eden bu millet asla düşmeyecek. Her birimiz bir şehit adayı, her birimiz tek başına orduyuz. UğraşmayınDönün kendi kokuşmuş çöplüğünüze. Kardeşliğimizi iğrenç planlarına piyon etmeyeceğiz. inadına daha sıkı sarılacak, şeytanı, şeytanlaşan taşeronlarınızı aramıza sokmayacağız. Bugün burada kardeşlik vurgumuza destek olan, milletimizin acısım paylaşan tüm sivil toplum örgütlerine, siyasi partilerimize, meslek örgütlerimize, demeklerimîzm kamu kurumlarımıza, sizlere teşekkür ediyoruz. Ülkemizin yolu aydınlık, kardeşliğimiz daim. ümmetin sonu felah olsun" ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK