Kocaeli'de çekilen "Payitaht Abdülhamid" bu akşam başlıyor

TRT’nin uzun süredir merakla beklenen iddialı projesi; “Payitaht Abdülhamid”, 24 Şubat Cuma akşamı 20.00’de TRT 1 ekranında başlıyor.

Kocaeli’de kurulu bulunan SEKA Film Platosunda çekimleri yapılan yapımcılığını ES Film’in üstlendiği, hikayesi ve kadrosuyla şimdiden merak konusu olan Payitaht Abdülhamid'in yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor. Başrolünde Bülent İnal ve deneyimli kalabalık oyuncu kadrosunun yer aldığı dizinin senaryosu, proje tasarımı da kendisine ait olan Osman Bodur ve Uğur Uzunok tarafından kaleme alınıyor.

Tarih, Payitaht Abdülhamid ile yeniden yazılıyor…

“Payitaht Abdülhamid”; dünya ülkelerinin Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde yarattıkları manipülasyon oyunlarına rağmen, başarıyla, azimle ve daima ‘Mücadele’ düsturu ile 33 yıl tahtta kalan ‘Ulu Hakan’ Sultan Abdülhamid Han’ın 20. yılından itibaren olan hikayesini anlatmakla başlıyor. Sultan Abdülhamid’in savaş ve saldırılara karşı zeki hamleleri, stratejik beyni, yeniliğe açık tavrı ve milletine olan bağlılığıyla Osmanlı Devleti’ndeki siyasi, politik ve aile ilişkilerinin ve kimliğinin yansıtılacağı Payitaht Abdülhamid, geçmişten günümüze dair taşınan izlerin bir nevi mirası olarak ekranlara taşınmayı hedefliyor. Ve tarih Sultan Abdülhamid Han’ın Mücadele dolu yıllarıyla birlikte bugün yeniden yazılıyor.

Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, İbrahim Kendirci, Berkan Şal, Can Sipahi, Eren Hacısalihoğlu, Gözde Kaya, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ali Nuri Türkoğlu ve Umut Kurt’un yer alacağı dizide elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alacak…

Görüntü Yönetmenliğini Filinta’nın muhteşem görüntülerine imza atan Sami Saydan üstlenirken, Uygulayıcı Yapımcılığını Özlem Taşpınar, Sanat Yönetmenliğini Yelkan İşkorkutan, Sanat Danışmanlığını Reza Hemmatirad, Kostüm Tasarımını Barış Karaca, Saç-Makyaj Tasarım Mehtap Satılmış, Tarih Danışmanlığını Azmi Özcan, Konsept Danışmanlığını Selman Kayabaşı, Cast Direktörlüğünü Tuncay Altınoğlu, Kurgu Yönetmenliğini Kemalettin Osmanlı ve müziklerini Yıldıray Gürgen üstleniyor. Dizinin Post ve Mix’ini Üs Yapım üstlenirken, Efekt ve CGI’lara Digiflame imza atacak.

Merakla beklenen Payitaht Abdülhamid’in 1. Bölümünde olacaklar:

Mücadele İle Geçen Yıllar…

Sultan Abdülhamid Han’ın (Bülent İnal) cülusunun Seneyi Devriyesi… Hiç kimsenin Padişah olma ihtimali vermediği, ‘’Şehzade Abdülhamid’’ hükümranlığının 20. Yılında... ‘’Global Monarşi’’ geçen yıllar içinde Osmanlı Devleti’nin yıkımını gerçekleştirmek için türlü planlar kurmuş fakat başaramamıştır. Sultan, Hicaz Demiryolu projesini hayata geçirmek için ilk ciddi adımı atar.

İçerde Mahmut Paşa (Hakan Boyav), dışarıda Theodor Herzl (Saygın Soysal), Sultan'ın bu hamlesini İngilizlerin lehine çevirmeye çalışır. Sultan bunu fark eder ve hamlesini yapar. Bu hamle ‘’Global Monarşi’’nin can damarını keser. Sultan’ın, halifelik makamının kudreti ‘’Global Monarşi’nin üzerine bir karabasan gibi çökmüştür. Düşman, Sultan Abdülhamid’i ortadan kaldırmadan Ortadoğu'da istediği yenidünya düzenini kuramayacaktır. Sultan'a bir suikast tertip ederler…

Devlet-i Aliyye’nin büyütüp beslediği, hanedana damat yaptığı, Mahmut Celaleddin Paşa ve avanesi bu tertibin içerdeki adamı, Filistin’de kurulacak ve yenidünya düzeninin Ortadoğu'daki kalesi olacak Yahudi devletinin teorisyeni Theodor Herzl dışardaki adamıdır. Savaş başlamıştır artık… Sultan bir taraftan Devlet-i Aliyye’ye karşı açılan bu çok cepheli savaş ile mücadele ederken, bir taraftan Devleti düzenlemeye devam edecektir.