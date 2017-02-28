Kocaeli'de duruşma çıkışı taraflar birbirine girdi

Kocaeli Adliyesinde görülen bir cinsel istismar davasının çıkışında taraflar birbirine girdi

Kocaeli Adliyesinde devam eden bir cinsel istismar davasının çıkışında iki taraf önce sözlü tartışmaya geçti. Ardından polisin araya girmesi ile kavga son anda önlendi. Emniyet güçlerinin büyümeden müdahale ettiği olayın ardından iki tarafta farklı yollardan adliyeden ayrıldı.