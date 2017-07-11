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Kocaeli'de elektrikler kesilecek

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Kocaeli'de elektrikler kesilecek
Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

14.07.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Başiskele ilçesinde saat 14:00 ile 17:30 arasında Yaylacık Mah.,

14.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 10:00 ile 18:00 arasında Alefli Köyü,

14.07.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Bahçelievler Mah.,

14.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Orhan Mah.,

14.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kuruçeşme Fatih  Mah.,

14.07.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Sırrıpaşa Mah., 

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