Kocaeli'de elektrikler kesilecek

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

14.07.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Başiskele ilçesinde saat 14:00 ile 17:30 arasında Yaylacık Mah., 14.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 10:00 ile 18:00 arasında Alefli Köyü, 14.07.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Bahçelievler Mah., 14.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Orhan Mah., 14.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kuruçeşme Fatih Mah., 14.07.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Sırrıpaşa Mah.,