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Kocaeli'de FETÖ davasında 2 tahliye

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Kocaeli'de FETÖ davasında 2 tahliye
Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 8'i tutuklu, 5'i tutuksuz 13 sağlık görevlisinin yargılanmasına başlandı. Sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamaları redderken, mahkeme tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Birol Artuç, Erkan Çoban, Mehmet Keskin, Mehmet Zorlu, Mustafa Albayrak, Mustafa Kenan Durmaz, Nabi Güzel, Nuray Meral Görüm ve tutuksuz sanıklar Derya Aydın, Gül Tokgöz, Ümmühan Öztürk, Hülya Ertük ve Mahmut Yalçın katıldı. Sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli bilgisayar mühendisi Nabi Güzel savunmasında, "Bilgisayar konusunda okuduğum için, ayrıca siber güvenlik uzmanı olduğum için birçok programı kurar, denerim. Bylock'u da playstore'den indirip öyle kurdum. 1 hafta kadar kaldı, sonra sildim. Kakao Talk'ı da kendim yükledim. Ben siber güvenlik uzmanıyım, istesem kendimi gizler, mesajlaşır ya da tüm kayıtlarımı silebilirdim. Zaman ve Sızıntı dergilerine aboneliğim yok, hiç bana böyle yayınlar gelmedi. Biri beni abone yaptıysa bilemem. Ben iddia edildiği gibi cemaat evinde ağabeylik yapmadım, hiçbir faaliyette bulunmadım. Bylock raporunu kabul ediyorum, yükledim ama mesleki olarak incelemek için, örgütsel olarak kullanmadım" diye konuştu.

 

ADLİ KONTROL ŞARTLARI KALDIRILDI

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru iken meslekten ihraç edilen Nuray Meral Görüm ise, "Bylock hiç yüklemedim, kullanmadım. Bank Asya'daki hesap hareketlerim kendi kişisel işlemlerimdir. Birikim yaptım. Eşim de aracını sattığında 22 bin TL'sini benim hesabıma yatırdı. Maaşımdan artan bin TL, 2 bin TL gibi tutarları burada biriktiriyordum. Benim örgütle bir alakam yoktur" diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti savunmaların ardından Birol Artuç, Erkan Çoban, Mehmet Keskin, Mehmet Zorlu, Mustafa Albayrak, Mustafa Kenan Durmaz'ın tutukluk hallerinin devamına Nabi Güzel ve Nuray Meral Görüm'ün adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Ayrıca tutuksuz sanıklar Derya Aydın, Gül Tokgöz, Ümmühan Öztürk, Hülya Ertük ve Mahmut Yalçın'ın adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar vererek, mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. 

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