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Kocaeli'de FETÖ davasında ilk beraat

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Kocaeli'de FETÖ davasında ilk beraat
Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 33 yaşındaki Hüseyin Adıyaman, ilk duruşmada beraat etti. Dava, Kocaeli'de FETÖ davalarında verilen ilk beraat kararı oldu.

Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Terör örgütüne üye olmak, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet' suçlaması ile tutuksuz yargılanan Hüseyin Adıyaman bugün Kocaeli 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Hüseyin Adıyaman ve avukatı Olcay Demir katıldı. Hüseyin Adıyaman hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendini şöyle savundu:

 

"ÖRGÜT ADINA HİMMET TOPLAMADIM"

"Körfez İlçesi'ndeki kapanan FEM dershanesinde temizlik işçisi olarak görev yapıyordum. Maaşım Bank Asya'ya yatıyordu. Ben kesinlikle örgüt yöneticilerinin talimatına uyarak para yatırmadım. Dershanenin muhasebe müdürü bazen bana para veriyordu, kağıda hesap numarasını da yazıyordu. Dershanenin hesabına para yatırmam için Körfez'deki Bank Asya şubesine yolluyordu. Örgüt adına himmet toplamadım ve bankaya para yatırmadım." 

 

KREDİYİ BİLE BAŞKA BANKADAN ÇEKMİŞ

Avukatı Olcay Demir de, Hüseyin Adıyaman'ın 3 bin TL'lik ihtiyaç kredisini dahi başka bankadan çektiğini belirterek, "Örgüt üyesi olsa Bank Asya'dan kullanırdı. Görüştüğü tespit edilen kişiler dershane çalışanlarıdır. Beraatini talep ediyoruz" diye konuştu.

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