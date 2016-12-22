Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı, 7 kişi aranıyor

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Kocaeli ilindeki yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında çeşitli meslek dallarında görev yapan 21 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen ve örgütün kriptolu haberleşme programını kullandıkları belirlenen 1 iş adamı, 3 özel okul öğretmeni, 1 avukat, 1 gazeteci, 3 öğrenci, 1 muhasebeci, 4 mühendis, meslekten ihraç edilmiş 1 defterdarlık görevlisi, çeşitli kurumlarda çalışan 6 işçi olmak üzere 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişinin ise firari olarak arandığı belirtildi. Gözaltına alınan 21 kişi sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde götürülürken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN