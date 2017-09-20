Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alınan 3 TSK personeli ve 6 sivil vatandaş olmak üzere toplam 9 kişi adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkan 9 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Kocaeli’de FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.
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