  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli : 2 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 2 °C

Kocaeli'de Grup İmera izdihamı

»
Kocaeli'de Grup İmera izdihamı
Karadeniz müziğinin güçlü isimlerinden Grup İmera, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde unutulmaz bir konser verdi. Konser için salonda izdiham oluşurken, salonda bulunanlar gruba horonlarla eşlik etti.

Karadeniz müziğinin güçlü isimlerinden Grup İmera, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grubu yaklaşık bin kişi dinlemeye geldi. Konser için salonu dolduran vatandaşlar koltuklarda yer kalmayınca merdivenlere hatta sahneye oturdu. Konserde sevilen şarkıları “Emri Olur”, “İmera Fera”, “Vazgeçtim” gibi şarkıları seslendiren gruba yüzlerce kişi eşlik etti. Tulum ve kemençenin sık sık çalındığı konserde salonu dolduranlar kimi zaman yerlerinde duramayarak horonlar ve halaylar çekerek kimi zamanda telefonlarının ışıkları ile güzel görüntüler oluşturdular.

 

"YAKIN ZAMANDA TEKRARI OLUR"

Konser sonrasında İmera grubu adına açıklamalarda bulunan solist Hüseyin Ulusan, “Çok güzel bir konseri geride bıraktık. İnşallah yakın bir zamanda tekrarını yapacağız. Çok güzel bir kitle vardı. Sağ olsunlar bizi çokta güzel ağırladılar. Keyifli eğlenceli bir konser oldu. Konsere gelemeyenlerden özür diliyoruz çünkü salon yetmedi. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yakın bir zamanda bir başka organizasyon daha yapacağız, gelemeyenlerde o zaman katılırlar” dedi. Sahneden alkışlar eşliğinde inen grup 25 Mart’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesinde de bir konser verecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahallenin Neşesi oyunu seyirci ile buluştu06 Şubat 2017 Pazartesi 12:02
  • Gölcük’te kulakların pasını silen kış konseri04 Şubat 2017 Cumartesi 09:58
  • Ahmet Aslan Gebze'de hayranları ile buluştu04 Şubat 2017 Cumartesi 09:46
  • Körfez’de kültür sanat rüzgarı esecak01 Şubat 2017 Çarşamba 10:23
  • Çocukların yarıyıl tatili tiyatroyla renklendi29 Ocak 2017 Pazar 10:43
  • Minik Begüm’den anlamlı sergi28 Ocak 2017 Cumartesi 15:22
  • TSM’den unutulmaz bir konser28 Ocak 2017 Cumartesi 12:09
  • Bal-Türk’ten Bansko turu27 Ocak 2017 Cuma 10:48
  • Doğu ve Batı arasındaki sentez bu konserle hayat buldu27 Ocak 2017 Cuma 10:46
  • Apartopar müzik grubu konser verecek26 Ocak 2017 Perşembe 09:59
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim