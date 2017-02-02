Kocaeli’de Güvenlik Şube Eski Müdürü FETÖ’den hakim karşısında

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Eski Müdürü Güner Yılmaz, hakim karşısına çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Eski Müdürü Güner Yılmaz, FETÖ/PDY üyesi olma iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan 2011-2013 yılları arasında İzmit ve Gebze ilçe emniyet müdürlüğü görevini yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Eski Müdürü Güner Yılmaz, Bylock’u kullanmadığı iddia ederek, “Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

"Hayretler içerisindeyim"

18 Ocak ve 4 Eylül tarihinde arasında Bylock kullandığı iddia edilen Yılmaz, "2013-2014 yıllarında akıllı telefon kullanmadım. 2015-2016 yılında akıllı telefon kullandım. 2015 yılında eski telefonumu ikinci ele sattım. Kime sattığımı nereye sattığımı hatırlamıyorum. Kesinlikle Bylock kullanmadım. Aaten bu programı 15 Temmuz'dan sonra öğrendim. 15 Temmuz sürecinde güvenlik şube müdürüydüm ve aktif çalıştım. Darbe girişimini duyunca personeli topladım, sahaya indim. Ne ben, ne eşim ne de çocuklarım FETÖ'nün okul ve kursuna gitmiştir. Nasıl bağlantı kuruluyor, hayretler içindeyim” dedi.

"Dava Mart ayına ertelendi"

İfadesinde iddiaları reddetmeye devam eden Yılmaz, "Babam şehit oldu. Ben polis okuluna şehit kontenjanından girdim. Görev yaptığım sürede yanımda bomba patladı. Sağ kolumda ameliyatlı. 6 aydır ceza evindeyim. Eşim tümör ameliyatı oldu yanında olamadım. Eşim üçüncü çocuğumuza doğum yaptı çocuğumu göremedim. Bu süreçte mağdur oldum. FETÖ bana göre 17-25 Aralık'tan beri terör örgütüdür. Burada FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatları programı olurdu. Ben onlarda bile görev almak istemezdim. Adli kontrol alarak tahliyemi kabul ediyorum” dedi. Kararını veren mahkeme heyeti delillerin toplanmamış olması, sanığın cep telefonu HTS kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı 1 Mart 2017 tarihine erteledi