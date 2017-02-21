Kocaeli'de hedef 60 bin kişiyi iş sahibi yapmak!

İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “2017’de hedefimiz 60 bin kişiye istihdam sağlamak” dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Akçakoca Toplantı Salonu’nda Milli İstihdam Seferberliği toplantısı yaptı. Toplantıda Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Engin Gülmez, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ve İŞKUR’da çalışan iş ve meslek danışmanları yer aldı. Toplantıda İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz çalışma faaliyetleri ve istatistiksel verilerle ilgili sunum yaptı. Sunumunu yapan Yılmaz, “2017’de hedefimiz 60 bin kişiye istihdam sağlamak” dedi. Toplantıda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, “Bu hedefleme ile 2017 olmak üzere Mart ayı sonunda 1. Etap sonucunu alacağız. Kocaeli büyüdükçe Türkiye büyüyecek” şeklinde konuştu.

SEN DE ‘1’ İSTİHDAM SAĞLA

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda sunum yapan İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “‘Türkiye’nin Geleceğine Sen de ‘1’ İstihdam Sağla’ sloganımızla ilimizde danışmanlıklarımızı sürdürüyoruz. Sayın Valimizin talimatlarıyla şu an bütün Organize Sanayi Müdürlüklerini tek tek gezerek istihdam teşviklerini anlatıyoruz. Çalışma hayatında Milli Seferberlik kapsamında İŞKUR olarak saha çalışmalarında AVM’lerde stant kurmaktayız. Büyük pazarlarda, cami önlerinde, belediye önlerinde stant kuruyoruz. Şehit ailelerinin evlerine gidip ziyaret etmekteyiz. İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları hizmetlerinde aktif işgücü programlarını yönetmekteyiz. Çalışma ilişkileri şikayet dinlemeleri yapmaktayız. İşsizlik ödeneği servisimizle işsizlik ödeneği çalışmaları yapmaktayız. İşgücü piyasası ve istatistik verileri yapmaktayız” dedi.

60 BİN İSTİHDAM

Devamında Yılmaz, “İŞKUR hizmetlerinin hedef kitlesi; işverenler, öğrenciler, kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlülerdir. Yıl boyu 600 iş ve meslek danışmanımız ile öğrencilerimize iş ve meslek seçimi ile ilgili sunum yapmaktayız. İlimizde 2017 yılında hedefimiz ise 60 bin istihdam sağlamak. Kocaeli İl Müdürlüğümüze bağlı iş ve meslek danışman sayısı 53, danışman başına düşen iş arayan sayısı 1007, danışman başına düşen işveren sayısı 375, danışman başına düşen okul sayısı 9’dur” açıklamalarında bulundu.

TOPLAM AÇIK İŞ SAYISI 12 BİN 798

1 Ocak 2017-20 Şubat 2017 Faaliyetleri kapsamında istatistiksel verileri paylaşan Yılmaz, “Kocaeli İl Müdürlüğü’nde açık iş sayımız 8035, işe yerleştirme 7508, bireysel danışmanlık 10 bin 105, işyeri ziyaretimiz de bin 443 olarak gerçekleşti. Gebze, Gölcük ve Dilovası Hizmet Merkezlerimizle birlikte toplamda açık iş sayısı 12 bin 798, işe yerleştirme 11 bin 110, bireysel danışmanlık 20 bin 636 ve işyeri ziyaretimiz de 2829’dur” açıklamalarında bulundu.

KOCAELİ’NİN MODEL OLMASI DOĞAL

Ardından kürsüye çıkan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliği toplantısının Kocaeli ölçeğinde bir araya geldik. Başlatılan çalışma Türkiye ölçeğinde istihdam gibi ekonomimizin en önemli sorunlarından biri de köklü bir birimini oluşturuyor. Özellikle gençlerde artan işsizlik sonucunda ilimizin derinliğini ve dinamikliğini kullanarak bunu aşağıya çekmek ve kısa ama orta ve uzun vadede kesin çözüm üretmek adına bütün kurumların ortak amaçta birleşmesi gerekiyor. Kocaeli, sanayi ve ekonomi üretiminin başat belirleyicisi olan bir büyükşehir. Şüphesiz ki Kocaeli tek başına ihracatta Türkiye’nin yaklaşık yüzde 18’ini, ithalatta yüzde 25’ini gerçekleştiren bir il. Bu açıdan baktığımızda Kocaeli’nin sadece en önde olması değil Türkiye’ye model olması doğaldır” şeklinde konuştu.

1. ETAP SONUCU MART SONUNDA

Doğru çalışma yapıldığında, sağlıklı bağlantılar kurulduğunda bu zenginliği taşıyabileceklerini belirten Vali Güzeloğlu, “Sizlerle de birlikte olmayı hem önemli hem gerekli buldum. Şu anda bütün organize sanayi bölgelerine odalarımıza birliklerimize her düzeyde yeni dönemin ilgilenmesi gerek bütün paydaşlarına bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Duyduk duymadık kimse kalmasın demek üzere alanda bilgi aktarımı yapıyoruz. Eğer adı milli seferberlikse seferberlik bize gerekiyor. Bu hedefleme ile 2017 olmak üzere Mart ayı sonunda 1. Etap sonucunu alacağız. Her Cuma günü haftalık değerlendirme sonuçlarımızı alacağız. Eksik yetersiz kaldığımız noktaları değerlendireceğiz. Kocaeli büyüdükçe Türkiye büyüyecek. Kocaeli alanda etkili oldukça işsizlik konusunda da başarılar elde edecek. Toplam 107 iş ve meslek danışmanı olarak sizler ekonominin sağlıklı çalışması noktasında çok önemli grev üstleniyorsunuz” diyerek konuşmasını tamamladı. Ardından toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti. Serkan BORLAK