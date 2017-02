Kocaeli'de istihdamda hedef 60 bin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Milli İstihdam Seferberliği” toplantısı Vali Güzeloğlu başkanlığında yapıldı. Kocaeli’nin 2017 sonuna kadar 57 bin 713 kişiye istihdam sağlanacağını açıklandı

7 Şubat tarihinde TOBB Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdamdaki yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için başlattığı Milli İstihdam Seferberliği toplantısı ilimizde ilki yapıldı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında Akçakoca toplantı salonunda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Vali Yardımcıları; Ahmet Büyükçelik, Osman Sarı, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İlçe Belediye Başkanları, İl Kurum Müdürleri, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, OSB Yönetim Kurulu Başkanları, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Nejat Hasan Karaağaçlı, Kocaeli Esnaf Odası Başkanı Kemal Kaya ve davetliler katıldı.

57 BİN 713 KİŞİNİ İSTİHDAM

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Kocaeli Milli İstihdam Seferberliği toplantısında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarından oluşan video gösteriminin ardından program MARKA Genel Sekreteri Şevki Kırıcı’nın istihdam teşviki hakkındaki bilgilendirme sunumu ile devam etti. Milli İstihdam Seferberliği toplantısında 2017 sonuna kadar 57 bin 713 kişini istihdam edilmesi kararı verildi.

KIRICI İSTİHDAM TEŞVİKİNİ ANLATTI

Marka Genel Sekreter Vekili Şevket Kırıcı, “Temel sloganımız Türkiye’nin geleceğine sende bir istihdam sağla’dır. Bizler de 7 Şubat 2017’de Cumhurbaşkanımızın çağrısının ardından ihtidamı tetikleyici rol oynamayı planlıyoruz. Sigorta teşvikimiz işverene 666 TL verilmesini sağlıyor. Gelir vergisi ve stopaj desteği olarak da 93 TL ödeme yapılacak. Bir diğer destek de damga vergisi desteğidir. İşverene maliyet eskiden 2 bin 178 TL iken şimdi bu rakamı 1. 404 TL olacak işveren asgari ücreti net ödeyecektir. İşveren toplam 773 TL bir destek sağlanacaktır. Bu yeni prim teşviki birçok kalemi kapsamaktadır. İlave istihdamı destekleyen bir teşviktir. 24 çalışanı olan bir işveren iş arayan bir kişiyi 25. olarak istihdam ettirdiğinde bu teşvikten faydalanacaktır” dedi.

ÖNEMLİ DESTEK

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu “Bugün ekonomi piyasalarının ve ekonominin çok önemli bir konusu istihdam ve işsizlik üzerine toplanmış bulunmaktayız. Özellikle artan işsizlik konusunda bir milli duruşu, bir milli seferberliği Cumhurbaşkanımız tarafından başlatmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı ve başlattığı perspektifte 9 Şubat’ta 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile istihdamda adeta devrim sayılabilecek kolaylıklar ve destekler sağlandı. Desteklerin en önemlisi 1 Ocak ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında bir kişinin asgari ücretten istihdamı 773 lira gibi bir büyük yükü devletimiz işverenimizin üzerinden aldı. Bunun yanı sıra sunulan diğer istihdam kolaylıkları; iş sağlamak adına, iş kapısında buluşturmak adına çok büyük destek ve katkıları sağlıyor” dedi.

İŞKUR’DA 55 BİN 112 İŞSİZ

Her fırsatta ifade ediyor ve inanarak altını çiziyoruz ki Türkiye’nin ekonomik, ticari gelişimini belirleyen, etkileyen, yönlendiren stratejik bütün sektörlerde üretim boyutunda çok büyük zenginlikler sunan bir iliz diyen Vali Güzeloğlu “Bu noktada baktığımız zaman 31 Aralık 2016 itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında toplam çalışan sayımız 616 bin 627 kişidir. Kocaeli, Türkiye’nin toplam çalışan oranı bakımından yüzde 3’üne tekabül eden bir sayıyı istihdam ediyor. İş-Kur üzerinden 2016 yılına baktığımız zaman da 2016 yılının sonu itibari ile İş Kur’a bağlı işsiz sayımız 55 bin 112’dir” açıklamasında bulundu.

ANLIK İZLENECEK

Şüphesiz bu rakamlar üzerinden bugünden itibaren başlayan seferberliğimizde ki hedefimiz; İş-Kur üzerinden işsiz veya kayıtlı işsizlerin işe girmesini her gün ve her gelecek gün takip edilmesi, aza taşınması, bu sayının istihdam piyasası açısından zirveye ulaşmasıdır. Bu seferberlik gönül seferberliğidir diyen Güzeloğlu “Kocaeli’nin potansiyeline inanıyoruz, biliyoruz, güveniyoruz. Bugünkü toplantımızda 2017 için Kocaeli’mizde gerek kurumsal, gerek organize bölgeleri ve gerekse bireysel firmaları açısından hedeflemeleri paylaşmalarını rica ediyoruz. Ortaya çıkacak tablo inanın hem ilimiz hem de ülkemiz adına inandığımız bütün değerlerin, yürüdüğümüz kutlu yürüyüşün hem hızlandırıcısı hem de sağlayıcısı olacaktır. Başlayan seferberliğin, talimatlar doğrultusunda Valiliğimizce anlık izleneceğini, kenti hedeflerine taşırken her kurum arasına en yüksek bir koordinasyon sağlanması Valiliğimiz tarafından, İlçelerimizde Kaymakamlarımız tarafından bir seferberlik ruhuyla yakından izleneceğini belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

KARAOSMANOĞLU’NDAN 2 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM SÖZÜ

Vali Güzeloğlu’nun ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Biz hizmet sektöründeyiz. Bu anlamda cari giderlerimizi ne kadar düşük tutarsak o kadar başarı elde edebiliyoruz. En az 1500–2000 civarında insanı yaz aylarında istihdam edeceğimizi düşünüyorum. 12 ilçemizle beraber bu rakamı sağlayabiliriz. Mayıs’ta alacağımıza Nisan’da alırız. Biz ilçe ilçe alırız, şirketlerimizle birlikte rakam rakam da verebiliriz.” dedi.

20 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDECEĞİZ

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Toplam 115 şirketle bir anket yaptık. Sadece yüzde 3, buçuk oranında teşvik paketiyle ilgili bilgi sahibi olanlar var. Yüzde 79 oranında vasıflı yüzde 58 vasıfsız elemana ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. 6 bin kişi iş arıyor diye İŞKUR bildirdik. Sadece 42 kişi başvurdu. Mart ayının sonuna kadar 13 bin kişi, yılsonuna kadar da toplam 20 bin kişi istihdam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

7 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDECEĞİZ

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ardından konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “8 Şubat itibariyle üyelerimizi bilgilendirmeye başladık. Mehmet Ali Paşa’dan başlayan bir toplantılar zincirimiz olacak. Mart ayında 2 bin kişi yılsonuna kadar da 7 bin istihdam sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bilgi konusunda da çalışmalarımız sürecektir” dedi.

15 BİN İSTİHDAM SAĞLAYABİLİRİZ

KOTO Başkanı Necmi Bulut’un ardından söz alan Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Nejat Hasan Karaağaçlı, “Cezaların yapıcı olması gerekiyor. 13 bin üyemiz bulunuyor. 15 bin istihdam sağlayabiliriz yılsonuna kadar” şeklinde konuştu.

DESTEK OLACAĞIZ

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı toplantıda yaptığı konuşmada, “Ekonomi şurasına biz de katıldık. İstihdam seferberliğine sonuna kadar destek olacağız. Nitelikli personel sıkıntısı olduğu bir gerçek. 2400 üyemiz var. Mart ayına kadar bin civarında istihdam sağlamaya çalışacağız. Yılsonuna kadar da bu rakamın 2 bin olmasını öngörebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Kaya konuşmasında, “Cumhurbaşkanımızın Türk Milleti’nden bir ricası var. Herkes nitelikli eleman istiyor. Öğrenciler diploma alıyor ama pratiği yok. Biz elimizden her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

“BEN ÜRETİMDEN ÇEKİLECEĞİM”

Toplantıda Organize Sanayi Bölgelerinde toplam doluluk oranının yüzde 72 olduğu açıklandı. OSB Başkanları içerisinde ilk söz alan isim Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Vahit Yıldırım oldu. Yıldırım konuşmasında, “İstihdam edilen kişi sayısı 24 bin 469, boş personel sayısının ise 1 kişi olduğunu açıkladı. GOSB’da doluluk oranı yüzde 99. Yıldırım sözlerini, “Geçen hafta 43 tane yabancı şirketin yöneticilerini topladık. En büyük sıkıntılarının eleman sorunu olduğunu söyledi. Ben işsizliği iş edinmiş insanların olduğuna inanıyorum. 2000 yılından sonra insanların çalışma şevki ciddi anlamda değişti. 24 bin çalışanımız var OSB’mizde. 15 gün önce fabrikama hırsız girdi, SGK’dan görevliler geldi, fabrikamda kaçak yabancı çalışanlar varmış. Tek tek sordular oradaki çalışanlara. Rapor tuttular gittiler. Bunu ihbar edeni de bulamadım. Ben artık pes ettim, üretimden tamamen çekileceğim” ifadeleriyle noktaladı.

“MÜCADELE EDECEKSİN KARDEŞİM”

Vahit Yıldırım’ın ardından söz alan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Haksız bir şekilde kimsenin yıpranmasına müsaade etmeyiz. Yatırımcıları olumsuzluğa itmek doğru değil” dedi. Vali Güzeloğlu’nun ardından söz alan Büyükşehir Başkanı Karaosmanoğlu, “Ben pes etmenizi anlamıyorum Vahit beyin morali bozuldu. Büyük bir oyun oynanıyor. Bizlerin moralini çökertme gayretindeler. Mücadele edeceksiniz kardeşim” dedi. Bunun üzerine bir kez daha konuşan GOSB Başkanı Yıldırım, “Bu bizi yıpratıyor. Ben tabiri caizse kıçı başı oynamayan insanlardan birisi değilim” ifadelerini kullandı. Konuyla alakalı Vali Güzeloğlu Vali yardımcılarını görevlendirdi.

YILSONUNA KADAR 875 KİŞİ İSTİHDAM EDECEĞİZ

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yunus Çiftçi istihdam edilen kişi sayısı 19 bin 125 kişi iken boş personel sayısı 6 kişi. Doluluk oranı ise yüzde 93. Üretimimizin yarısından fazlasını ihraç ediyoruz. Mart sonunda 250 kişi daha istihdam edebiliriz. Yılsonunda da 875 kişi artmış olacak. Bizim sektörümüz günü birlik çalışan bir sektör değil. 2-3 yıl önceden sipariş alıyoruz. 12 Milyar TL ciromuz var. Niteliksiz olarak 40-50 kişiyi çalıştırabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

ELEMAN BULMADA SIKINTI YAŞIYORUZ

Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Mustafa R. Türker 13 bin 991 kişi istihdam edilirken, boş personel sayısının 261 olduğu doluluk oranının ise yüzde 54’te kaldığı belirtildi. “Eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yeni işçi alırken ücret dengesizliği ortaya çıkıyor. Eleman bulmada bir sıkıntıda bu. Vergi kanununda iyileştirme yapılmalı. Bu bizleri rahatlatacaktır. Mart sonuna kadar 500 yılsonuna kadar da bin kişi olacaktır” şeklinde konuştu.

İŞ VAR KALİTE YOK

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Osman Erkan istihdam ettikleri kişi sayısının 10 bin 369 olduğunu boş personel sayısının 6 ve doluluk oranının da yüzde 92 olduğu açıkladı. Erkan konuşmasının devamında, “Bütün işverenlerin sıkıntısı kalifiye eleman bulamamızdır. Bizi yetiştiren hocalar bizi eritip bir pota içerisinde 5 sene sonra demirden insan haline getirdiler. Şimdi bakıyoruz, okul var, ama çocuklarda başı boşluk var. Devletin işsizliği teşvik eden politikaları oldu. Bunlar çocukları bazı düşüncelerden uzaklaştırdı. Eğitimin düzeltilmesi lazım. İş var kalite yok” ifadelerini kullandı.

GÜZELLER OSB’DE DOLULUK ORANI YÜZDE 100

Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Adem Ceylan 6 bin 246 kişinin istihdam edildiğini belirtirken boş personel sayısının 0 olduğunu doluluk oranının da yüzde 100 kapasitede olduğunu açıkladı. Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi adına söz alan Eşber Hakan, 4 bin 797 kişiyi istihdam ettiklerini vurgulayarak boş personel sayısının 27 doluluk oranının ise yüzde 21 olduğunu belirtti. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin 4 bin 328 kişi istihdam edildiği 12 boş personel sayısına sahip olduğu ve doluluk oranının ise yüzde 62 olduğu açıklandı. Ayrıca bin kişilik istihdam daha sağlayacaklarını belirtti. Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Bahattin Ertuğ, OSB’lerindeki istihdam sayısının 4 bin olduğunu, boş personel sayısının 9 ve doluluk oranlarının yüzde 80 olduğunu açıkladı. Kocaeli Gebze 6. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Direnç Özdemir,3 bin 458 kişi istihdam ettiklerini boş personel sayısının 61, doluluk oranının ise yüzde 79 olduğunu belirtti.

GİOSB PROJE AŞAMASINDA

Kocaeli Dilovası Köseler Islah Organize Sanayi Bölgesi Aydın Dinçer, 2 bin 908 kişinin istihdam edildiğini belirterek, boş personel sayısının ıslah çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Kocaeli Gebze 5. Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İbrahim Arıcı bin 224 kişinin istihdam edildiğini boş personel sayısının 2 doluluk oranının yüzde 58 olduğunu ifade etti. Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yıldırım 600 kişi istihdam ettiklerini belirterek boş personel sayılarının 0 doluluk oranlarının da yüzde 100 olduğunu belirtti. Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yalçın Sönmez 10 kişiyi istihdam ettiklerini ve 40 kişilik boş personel alanına sahip olduklarını ifade etti. Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Başol daha proje aşamasında çalışmaların yapıldığını belirterek rakam paylaşamayacağını söyledi. Serkan BORLAK

UYGULAMA KOORDİNASYON

KOCAELİ VALİLİĞİ

KOCAELİ SANAYİ ODASI

KOCAELİ TİCARET ODASI

GEBZE TİCARET ODASI

KÖRFEZ TİCARET ODASI

KOCAELİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

OSB’LER

GEBZE OSB

TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS OSB

KOCAELİ – GEBZE DİLOVASI OSB

GEBZE PLASTİKÇİLER OSB

KOCAELİ – GEBZE GÜZELLER OSB

ASIM KİBAR OSB

MAKİNE İHTİSAS OSB

KOCAELİ ARSLANBEY OSB

KOCAELİ – GEBZE VI.(İMES) MAKİNE İHTİSAS OSB

KOCAELİ – GEBZE KÖMÜRCÜLER İHTİSAS OSB

KOCAELİ ALİKAHYA OSB

KANDIRA GIDA İHTİSAS OSB

BELEDİYELER

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BAŞİSKELE BELEDİYESİ

ÇAYIROVA BELEDİYESİ

DARICA BELEDİYESİ

DERİNCE BELEDİYESİ

DİLOVASI BELEDİYESİ

GEBZE BELEDİYESİ

GÖLCÜK BELEDİYESİ

İZMİT BELEDİYESİ

KANDIRA BELEDİYESİ

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

KARTEPE BELEDİYESİ

KÖRFEZ BELEDİYESİ