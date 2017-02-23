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Kocaeli'de kilise çalışanlarına suikast girişimi davası ertelendi

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Kocaeli'de kilise çalışanlarına suikast girişimi davası ertelendi
2013 yılında İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali ve kilise üyelerine yönelik düzenlenmek istendiği ileri sürülen suikast girişiminin 11'inci duruşması da ertelendi

İzmit'te 2013 yılında İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali ve kilise üyelerine yönelik düzenlenmek istendiği ileri sürülen suikast girişimi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son anda önlenebilmişti. Polis, 2013 yılı Nisan ayında uzun süre kilisede ibadetlere katılan 14 kişinin Pastör Emre Karaali ve kilise üyelerinde suikast planladığını tespit etmişti. İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali’ye yönelik yapılan suikast saldırısının 11’inci duruşması Kocaeli Adliyesi’ne görüldü. Duruşma 2 kamu görevlisinin ifadesi alınması için 19 Temmuz 2017 tarihine ertelendi.

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