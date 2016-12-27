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Kocaeli'de mafya operasyonu: İşte yeni gelişmeler...

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Kocaeli'de mafya operasyonu: İşte yeni gelişmeler...
İstanbul merkezli 5 ilde Şahinler ve Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. Mafya tetikçilerinin Abbas Ata isimli şahsı Eyüp'te öldürmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında husumet bulunan Şahinler ve Sarallar Grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin birbirlerine karşı saldırı hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, suç örgütü üyeleri teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından harekete geçen polis ekipleri 30 Kasım tarihinde İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

 

Suç Örgütlerinden cephanelik çıktı

Operasyon kapsamında 52 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 27 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tüfek, 1 adet Uzi diye tabir edilen otomatik silah, 1 adet susturucu, 1 adet Jammer cihazı, 1 adet GPS takip cihazı, 1 adet askeri miğfer, 2 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve cephanelikler yapılan sergiyle basın mensuplarına gösterilirken, Abbas Ata’nın öldürülme anına dair görüntüler ve bir araçtan çıkan silahların görüntüsü de paylaşıldı.

 

Cinayet anı kamerada

Paylaşılan görüntülerde, Abbas Ata isimli bir kişinin yürüdüğü anda bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlediği görülüyor. Park halinde olan araçların arkasına gizlenen saldırganın Abbas Ata’ya iki el ateş etme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan polis ekiplerinin durduğu bir aracın ön konsolundaki teybin altında bulunan, hidrolik sistemle ve uzaktan kumandayla açılan gizli bölmede 2 tabancanın bulunduğu görüntülerde basın mensuplarıyla paylaşıldı.

 

Faili meçhul cinayetler aydınlatıldı

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda birçok silahlı saldırı eylemi ve 3 kişinin öldürülmesi olayı aydınlatıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu, 19 Mayıs tarihinde Beykoz’da yaşanan silahlı saldırı sonucu Gülçin Ekerman’ın vurulması, 06 Haziran’da Kağıthane’de silahlı saldırı sonucu İbrahim Akyıldız’ın öldürülmesi 9 Eylül’de Kağıthane’de Erkan Duman’a yönelik silahlı saldırı, 9 Ağustos’ta Eyüp’te Abbas Ata’nın öldürümesi olayı ile birlikte 25 Kasım tarihinde Yakup Çelik’in öldürülmesi olayı aydınlatıldı. Gözaltına alınan 52 şüpheliden 7’si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 45 ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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