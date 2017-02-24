Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeli Şubesi ekipleri meslekten ihraç edilen öğretmen Y.Y. gözaltına aldı. Terör örgütünde emniyetten sorumlu kişiler arasında olduğu ileri sürülen Y.Y'nin ayrıca Bylock kullandığı tespit edildi. Y.Y. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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Kocaeli'de o öğretmen FETÖ'den adliyede
Kocaeli'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütte emniyetten sorumlu kişiler arasında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen Y.Y. adliyeye sevk edildi
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